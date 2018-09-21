Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение вопросов белорусско-российской повестки до конца 2018 года

Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча на высшем уровне. Владимир Путин принимает белорусскую делегацию в резиденции Бочаров Ручей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча на высшем уровне. Владимир Путин принимает белорусскую делегацию в резиденции Бочаров Ручей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми в переговорный марафон включились главы правительств. Дмитрий Медведев подчеркнул, что на сегодняшней встрече предстоит обсудить как текущее проекты, так и развитие сотрудничества между странами в целом. Сергей Румас назвал переговоры хорошей возможностью сверить позицию двух стран.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Я благодарен вам, что вы нашли время встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которые мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали по вопросам, которые они курируют.
Я думаю, ваши заместители вам докладывали. Ваши предложения о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, они уже сегодня воплощаются. Игорь Викторович Петришенко доложил мне, что уже группа работает.
Новый посол России в Беларуси, Михаил Викторович Бабич, уже включился тоже в эту работу. Поэтому хотелось бы сегодня сверить позиции перед встречей президентов, правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры для того, чтобы облегчить работу уже на широкой встрече присутствия глав государств.
Позже Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры с участием делегаций. Белорусский лидер отметил, что рассчитывает решить все накопившиеся вопросы между Беларусью и Россией до конца нынешнего года. Напомним, о встрече в таком широком составе, президенты договорились в конце августа здесь же, в Сочи. Тогда речь шла о текущих делах, сегодня необходимо доурегулировать спорные вопросы и «сверить часы».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства, как белорусы, так и россияне, мы с вами, естественно. Вы правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более широком кругу. Именно в этом кругу. Мы тогда определили должностных лиц, которые будут участвовать в этих переговорах.
Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне (правительства) очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после встречи с премьер-министром России – очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем. Они не такие сложные, хотя они с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере, о которых вы только что сказали. Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Я думаю, что просто нужно принимать решения.