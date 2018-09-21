Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение вопросов белорусско-российской повестки до конца 2018 года

Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча на высшем уровне. Владимир Путин принимает белорусскую делегацию в резиденции Бочаров Ручей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми в переговорный марафон включились главы правительств. Дмитрий Медведев подчеркнул, что на сегодняшней встрече предстоит обсудить как текущее проекты, так и развитие сотрудничества между странами в целом. Сергей Румас назвал переговоры хорошей возможностью сверить позицию двух стран.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Я благодарен вам, что вы нашли время встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которые мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали по вопросам, которые они курируют.

Я думаю, ваши заместители вам докладывали. Ваши предложения о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, они уже сегодня воплощаются. Игорь Викторович Петришенко доложил мне, что уже группа работает.

Новый посол России в Беларуси, Михаил Викторович Бабич, уже включился тоже в эту работу. Поэтому хотелось бы сегодня сверить позиции перед встречей президентов, правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры для того, чтобы облегчить работу уже на широкой встрече присутствия глав государств.