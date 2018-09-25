Что было, то было: Важное место в Европе/ Жалобы на ЖКХ не уменьшаются / Серебряночка на Таймс-сквер

Важное место в Европе

Сегодня во Дворце Независимости прошла обязательная процедура вручения Президенту Беларуси верительных грамот послов 12 государств. Глава государства на этой церемонии еще раз отметил, что наша страна не делала и не делает выбора между Востоком и Западом, стремится выстраивать со всеми без исключений равноправные и взаимовыгодные отношения. Этот простой и важнейший принцип сосуществования в мире становится все более редким для сегодняшнего конфликтного мироустройства.

«Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие», – отметил на встрече с послами Александр Лукашенко.

Естественно, что важнейшим событием этой церемонии стало участие в ней нового Посла России в Беларуси - Михаила Бабича. Кстати, он будет представлять интересы России и как специальный представитель Президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной. Важно, что Посол России заявил, что готов делать все, чтобы отношения между нашими странами были по-настоящему братскими.

Жалобы на ЖКХ не уменьшаются

Сегодня прошла пресс-конференция заместителя начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирины Барышниковой. Она заметила, что большинство замечаний от потребителей поступает именно на качество услуг ЖХК и работу торговли. МАРТ констатирует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост жалоб увеличился на 23,8%. Ирина Барышникова добавила, что с 23 декабря вступает в силу закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Данный документ дополняется нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. Кроме того, субъекты, реализующие товары дистанционно, в том числе через интернет, обязаны будут в этих источниках указывать цену товара шрифтом, позволяющим сделать информацию читабельной, что должно снизить количество случаев введения потребителей в заблуждение относительно стоимости покупки. Появится и ряд иных дополнений, которые сделают саму торговлю и информацию о товарах более понятной и прозрачной.

«Серебряночка» на Таймс-сквер

Белорусский исполнитель Макс Корж даёт сольные концерты в США. Видеоотчеты его выступлений и путешествий по Америке исполнитель публикует на своей странице в Instagram. Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия. Макс Корж уже выступил в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе. Судя по видео, концерты проходят с аншлагом даже в Нью-Йорке. Подписчики отмечают, что гордятся соотечественником. А каждый из роликов артиста посмотрели более 300 тысяч человек.

Подробнее о путешествии нашего певца по США вы можете почитать на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП

Д.П.

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