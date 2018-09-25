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«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко

25 сентября 2018 13:38
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Новости Беларуси. Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 сентября об этом заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 12 государств.

«Мы не делаем выбора между Востоком и Западом». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 12 государств

Россия – стратегический партнер Беларуси. Интересы этого государства в нашей стране будет представлять Михаил Бабич, который стал еще и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью. Так что можно предположить, что активная интеграция продолжится на разных уровнях. В целом, торгово-экономическое сотрудничество двух стран находится на достаточно высоком уровне.

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко-1

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко-3

Михаил Бабич, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Я настроен сделать всё для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими и укреплялись, чтобы была полноценная экономическая интеграция, развивался наш политический союз и чтобы союзное государство было наполнено реальным содержанием. Чтобы мы не говорили о том, что это виртуальный проект. Не только чтобы каждому политику, чиновнику, но и каждому гражданину было понятно, что это очень реальный, взаимополезный проект, который будем совместно реализовывать.

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко-6

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко-8

# Послы в Беларуси # Михаил Бабич # Фотофакт

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