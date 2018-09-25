«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 сентября об этом заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 12 государств.

«Мы не делаем выбора между Востоком и Западом». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 12 государств

Россия – стратегический партнер Беларуси. Интересы этого государства в нашей стране будет представлять Михаил Бабич, который стал еще и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью. Так что можно предположить, что активная интеграция продолжится на разных уровнях. В целом, торгово-экономическое сотрудничество двух стран находится на достаточно высоком уровне.