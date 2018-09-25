«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране

Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США.
Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram.
Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия.
Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США.
Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram.
Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия.
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Макс Корж уже выступил в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Супруга музыканта немного рассказала о их путешествии в Instagram.
Татьяна Корж:
Это какой-то сумасшедший трип по Калифорнии (пока ещё по Калифорнии), поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0,5л, по 10 часов в машине, каждый день смена дома. И это всё на 2-х машинах в количестве 9 взрослых и Эмилии.
Судя по видео, концерты Макса Коржа проходят с аншлагом.
Фото: instagram.com/maxkorzhmus
На одном из последних опубликованных видео можно заметить анонс концерта в самом центре Нью-Йорка.
«Серебряночка на Таймс-сквер», – говорит голос за кадром.
Подписчики отмечают, что гордятся соотечественником. Каждый из роликов артиста посмотрели более 300 тысяч человек.
Летом Макс Корж отдыхал в Беларуси. Музыкант показал свой клип «Горы по колено» лунинецким бабушкам.
И вот как они отреагировали (смотрите здесь).