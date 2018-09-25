«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране

Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США.

Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram.

Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия.