Новый клип Макса Коржа «Оптимист» набрал за сутки более миллиона просмотров

В ролике, кроме Коржа, снялась его жена – Татьяна и отец исполнителя, который уже не в первый раз появляется в клипах сына.

На своей странице в Instagram певец написал пост о новом клипе, где отметил, что хотел передать атмосферу, в которой создаются его песни.

Макс Корж, музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены):

Здесь я просто хотел передать атмосферу, в которой делаются мои песни, шоб вы лучше понимали их. Показать места и людей, среди которых я живу, чтобы лучше понимали меня. Окружение, которое сформировало мои ценности и продолжает быть ориентиром.