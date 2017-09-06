Новый клип Макса Коржа «Оптимист» набрал за сутки более миллиона просмотров
Новости Беларуси. 5 сентября певец Макс Корж выложил новое видео на песню «Оптимист».
За сутки видео посмотрели более миллиона раз.
В ролике, кроме Коржа, снялась его жена – Татьяна и отец исполнителя, который уже не в первый раз появляется в клипах сына.
Скриншот из клипа «Оптимист»
На своей странице в Instagram певец написал пост о новом клипе, где отметил, что хотел передать атмосферу, в которой создаются его песни.
Макс Корж, музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены):
Здесь я просто хотел передать атмосферу, в которой делаются мои песни, шоб вы лучше понимали их. Показать места и людей, среди которых я живу, чтобы лучше понимали меня. Окружение, которое сформировало мои ценности и продолжает быть ориентиром.
Скриншот из клипа «Оптимист»
Некоторые сцены клипа снимали на самых популярных тусовочных улицах Минска – Октябрьской и Зыбицкой.
Скриншот из клипа «Оптимист»
«Вечером в пятницу или субботу в этом маленьком квартале может собраться до тысячи человек».
Интересные факты о Верхнем городе и улице Зыбицкой – здесь подробнее.
Скриншот из клипа «Оптимист»
В феврале 2017 года вышел клип исполнителя на песню «Малый повзрослел», который тоже был снят в Минске. Его уже посмотрели более 19 миллионов раз.
Актерами в видео были обычные столичные подростки (смотрите здесь).