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В Столинском районе местные жители во время сбора клюквы нашли человеческие останки

25 сентября 2018 09:19
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Новости Беларуси. В Столинском районе сборщики ягод обнаружили человеческие останки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, двадцать четвертого сентября местные жители собирали клюкву у деревни Хотомель. 

В лесу были обнаружены скелетированные останки человека. 

Правоохранители предполагают, что погибшим может оказаться местный житель 1983 года рождения. Его уже шесть лет разыскивают как пропавшего без вести. 

По данному факту проводится проверка. Будет проведена экспертиза, которая установит личность мужчины. 

Летом под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны (читать далее).   

# Перезахоронение останков # происшествия

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