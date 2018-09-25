Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Ранее такой статус получали такие политики, как премьер-министр Японии, канцлер Германии и премьер-министр Люксембурга.

Новости Эстонии. Главе католической церкви и государства Ватикан его цифровую идентификационную карточку презентовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг этого государства.

Папа Римский Франциск прибыл 25 сентября с визитом в Таллин. Его апостольская поездка по государствам Балтии приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии.