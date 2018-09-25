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Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

25 сентября 2018 12:14
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Новости Эстонии. Главе католической церкви и государства Ватикан его цифровую идентификационную карточку презентовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее такой статус получали такие политики, как премьер-министр Японии, канцлер Германии и премьер-министр Люксембурга.

Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии-1

Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг этого государства.

Папа Римский Франциск прибыл 25 сентября с визитом в Таллин. Его апостольская поездка по государствам Балтии приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

# Папа Римский # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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