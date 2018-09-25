Колокол IRENA, башня Цанавы и школа Жореса Алферова. Прогулялись по Комсомольской улице

В программе «Минск и минчане» рассказываем: улица Комсомольская может похвастаться десятком культовых и дорогих сердцу мест.

… Его Комсомольская – дорога в 42-ую школу! Владимир Воложинский возвращается в беззаботные 70-ые и вспоминает, как дёргал за косу одноклассниц и запускал в небо самолётики. Приключения оживают здесь буквально за углом…

Владимир Воложинский, заместитель директора ГУ «Музей истории города Минска»:

Сейчас она пешеходная, а раньше здесь было движение. В 70-ые мостили асфальт. Слева от меня находятся офисные здания. Люди приезжали и оставляли свою машину. Впереди, на Революционной, стоял каток, которым укатывают асфальт. Иду в школу, смотрю – каток начинает самопроизвольно двигаться.

Люди начали кричать, но ничего не могли сделать.

Водитель этого катка не успел до него добежать. Каток поехал и в эти машинки и въехал.Свое название улица получила в 1922 году неспроста. Здесь находился Дом комсомола и десятки редакций молодёжных изданий –

среди них «Пионер Беларуси» и «Искры Ильича».

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

Мы знаем происхождение этой улицы где-то с 16 века.

В 18 веке она получила название «Фелициановская». Дело было в том, что в начале 18 века из Рима с помпой в Минск были привезены частицы мощей Святого Фелициана – древнего римского великомученика. Мощи разместили в костёле иезуитов. А где-то в 1866 году улицу ещё раз переименовали в «Богадельную». Владимир Воложинский вспоминает, как круглый отличник не мог пройти мимо «Книголюба». Этот магазин славился самым большим выбором литературы и канцтоваров на весь город. По соседству в универсаме можно было купить эскимо за 28 копеек и сделать портрет в фотоателье «Малыш». Улица считалась комфортной, светской и респектабельной!

Владимир Воложинский:

В конце 19 века-начале 20 века стояли каменные кирпичные дома. Здесь было много гостиниц. Она была мощёная,

было электричество, была телефонная связь.

А в этом доме в начале прошлого века размещалась гостиница Дрейцера. Отель славился просторными номерами, а запах выпечки из местной пекарни разносился по всему кварталу! Здесь же находился самый большой винный склад, лавка патефонов, парфюмерный магазин Бабаковского, швейная мастерская Залкинда…А в уютных кафешках и магазинчиках запросто можно было потерять счёт времени. Чего стоит одна «Победа»!

Владимир Воложинский:

До войны здесь находился Клуб пищевиков (Клуб имени Сталина). Интересен тем, что в 1935 году состоялось первая всебелорусская выставка игрушек,

но, а он основан на остатках строения здания Свято-Преображенского монастыря женского, который до того был монастырем бенедиктинцев.42-ая школа в 1968 году встретила старыми партами, чернильными ручками, а провела запретом на джинсы и длинные волосы. Но Владимир Воложинский всё равно вспоминает про это место с ностальгией:

как исследовали бомбоубежища в подвалах, катались на перилах. Юные хулиганы, несмотря на озорство, оставались примерными учениками. И в заведении всегда работали самые сильные учителя. Школа подарила миру нобелевского лауреата Жореса Алферова и сейчас носит его имя!

До сих пор Владимир добрым словом вспоминает учителей этого учебного заведения.

Владимир Воложинский:

Дора Соломоновна – была такая женщина интересная. Всех нас гоняла, как надо правильно рисовать стрелочки, линии. Зато потом в институте чертил лучше всех. В войну Комсомольская сильно пострадала. Улицу пришлось проектировать практически с нуля. Модерновый наряд сменил сталинский ампир. Одними из первых появились здание КГБ и клуб имени Дзержинского. Новый генплан требовал озеленения. И в 1949 году на Комсомольской разбили целый бульвар с липами.

Тимофей Акудович:

И возникла доминанта.

Проспект буквально разбил улицу пополам. С одной стороны известная башенка Цанавы создала центральную доминанту для всей улицы. Есть легенды, что сам Лаврентий Цанава заказал построить её, чтобы смотреть матчи «Динамо». Он любил футбол, но ясно, что НКВД репрессировало тогда этот вид спорта. Мне кажется, и многие сомневаются, потому что сам Цанава был крупный человек – ему было тяжело подниматься в эту башенку, но такая легенда существует.

Беседовать в кафе «Весна» и назначать свидания под часами на углу было доброй традицией для многих поколений минчан. Хронометр привезли из Кёнигсберга после войны и подсоединили к колоколу.

Его бой слышал весь город! Минск башенный: ответ петербургскому адмиралтейству, хронометр города и «Минский Смольный» Владимир Воложинский:

Мешал жителям близлежащих домов. После какого-то времени бой этот отключили. Сам колокол имеет свою историю, довольно-таки интересную. Он был отлит в честь 86-го минского пехотного полка, который в 20-ые годы сражался на стороне Польши. Колокол имеет имя IRENA, дата отливки на нем – 1929 год. Долгое время он стоял здесь бесхозный, в этом году сняли и доставили в наш Музей истории города Минска. Скоро он предстанет перед посетителями во всем своем величии.

Герой сюжета уверяет – неважно, как часто меняются вывески и шильды на фасадах.

Для него Комсомолка в любом обличье – как дом родной! И если тоже есть сентиментальная история про любимое место в городе –