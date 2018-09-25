«Мы не делаем выбора между Востоком и Западом». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 12 государств

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это обязательная процедура, после которой главы дипмиссий могут официально приступить к выполнению своих обязанностей в Беларуси.

Сегодня во Дворец Независимости прибыли дипломаты 12 государств. Это послы России, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Португалии, Индии, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Судана, Аргентины, Мексики, Панамы. Президент поприветствовал высоких гостей и отметил, что наша страна готова выстраивать конструктивные отношения, в том числе политические и экономические, со всеми партнерами. Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику и выступает за мирное разрешение любых конфликтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу. При это мы не делаем выбора между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Как убежденный противник и донор безопасности в регионе, Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем. Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинкским процессом, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евро-Атлантики и Евразии.