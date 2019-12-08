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Что было на столе у президентов Беларуси и России?

08 декабря 2019 18:08
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Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи Президент Беларуси переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Громких заявлений не было, поэтому к прессе главы государств не вышли. Информационный голод журналистов пресс-секретарь российского президента Песков решил утолить, раскрывая подробности праздничного меню. 

Переговоры в Сочи. Что обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин

Что было на столе у президентов Беларуси и России?-1

Что было на столе у президентов Беларуси и России?-3

Учитывая юбилей, Путин накрыл для гостей праздничный стол. Обошлось без креветок. Хотя не было и белорусских колбас. Только в канун переговоров российская сторона открыла свои рынки 30 нашим предприятиям. Большинство блюд – вегетарианские. В общем, не зря наш Президент захватил с собой праздничную продуктовую корзин из Беларуси. Владимир Путин взамен презентовал самовар. Мол, пригодится для очередного разговора по душам об интеграции. 

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Что было на столе у президентов Беларуси и России?-6

Что было на столе у президентов Беларуси и России?-8

Что было на столе у президентов Беларуси и России?-10

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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