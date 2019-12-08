Что было на столе у президентов Беларуси и России?

Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи Президент Беларуси переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать
Громких заявлений не было, поэтому к прессе главы государств не вышли. Информационный голод журналистов пресс-секретарь российского президента Песков решил утолить, раскрывая подробности праздничного меню.
Переговоры в Сочи. Что обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин
Учитывая юбилей, Путин накрыл для гостей праздничный стол. Обошлось без креветок. Хотя не было и белорусских колбас. Только в канун переговоров российская сторона открыла свои рынки 30 нашим предприятиям. Большинство блюд – вегетарианские. В общем, не зря наш Президент захватил с собой праздничную продуктовую корзин из Беларуси. Владимир Путин взамен презентовал самовар. Мол, пригодится для очередного разговора по душам об интеграции.
Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?