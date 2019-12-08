«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Новости Беларуси. В Новый год – с новой квартирой! Для тех, кто хотел приобрести собственное современное жилье, предложение, с которым вышла на рынок компания Dana Holdings, стало сенсацией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Длительная – до 10 лет – рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» прямо от застройщика – это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом.

Детали – в материале наших коллег. «Минск Мир» и десятилетнюю рассрочку выбирают те, кто смотрят в будущее и считают деньги. Это самое выгодное предложение на рынке: без процентов и с первоначальным взносом всего от 30 %. Такое решение квартирного вопроса уже выбрали тысячи белорусов.

Нам очень импонирует то, что рассрочка на 10 лет без переплат. Получается фиксированная сумма платежа в течение 10 лет. И 30 % стоимости можно насобирать и участвовать в строительстве.

Напомним, как работает рассрочка. Покупатель, выбрав квартиру, оплачивает 30 % ее стоимости – как своими деньгами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму нужно вносить равными выплатами в срок до 10 лет. Не нужно поручителей, справок. Политика компании – современное жилье может позволить себе любая семья со стабильным доходом.

Буквально на днях, 2 декабря, застройщик объявил о начале рождественской акции – стартовали продажи квартир в двух новых домах квартала «Северная Америка» – «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». И сразу же всплеск покупательского интереса! Даже акцию «День и ночь продаж» застройщик из-за ажиотажного спроса на квартиры продлил. Вместо одних суток, как планировалось, она длилась три дня – с пятницы по понедельник.

Хорошее месторасположение, близость к работе, в будущем – постройка школы, мы готовимся к школе.

«Минск Мир» известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, его посещали спортивные делегации во время II Европейских игр и высоко оценивали ведущие мировые архитекторы. Интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева, многих других городов.

На выставке в Дубае проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года. В домах красивой архитектуры необычные для нашей страны чисто европейские решения – такие, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростные лифты от самого известного производителя (компании OTIS), панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки.

Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями.

Именно здесь буквально на днях начнется строительство Международного финансового центра Minsk World – сердца деловой жизни комплекса. Он призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствовать созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест.

Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатацию 9 высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в 2020 году отчитается квартал «Эмиратс Люкс». Сегодня к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса – это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе «Минск Мир» был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью – свободных квартир там больше нет. У каждого дома свои особенности, но уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в Dana Holdings активно работают авторитетные специалисты из многих стран.