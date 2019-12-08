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Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»

08 декабря 2019 17:06
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Новости Беларуси. Торговая сеть «Евроопт» третий год подряд завоевывает Гран-при услуг премии «Народная марка», на этот раз став лучшей сразу в семи номинациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-1

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-3

По результатам народного голосования белорусы назвали магазины «Евроопт» лучшими во всех форматах – от небольших торговых объектов «у дома» до гипермаркетов. Покупатели отметили и собственные торговые марки компании – «Бабушкина кухня» и «Густо». В номинации онлайн-гипермаркет победила «Е-доставка».

Подробности в репортаже Кристины Федорович.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-6

Почти 1000 торговых объектов по всей стране, из них 150 – в сельской местности, 40 тысяч работников, самый широкий ассортимент и миллионы счастливых покупателей. И это не голословно: конец года – время подводить итоги. Путем открытого опроса белорусов во всех уголках нашей страны народной маркой в который раз выбрали торговую сеть «Евроопт». Что важно, во время голосования никаких подсказок в виде списка номинантов нет. Потребитель сам называет любимый бренд.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-9

Алена Устинович, продюсер премии «Народная марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси: 
Компания «Евроопт» в очередной раз превзошла ожидания потребителей и организаторов, потому что такие количественные показатели. Если посмотреть, как отдавали свои голоса потребители просто невероятное процентное соотношение. И не только по количеству в каждой номинации, но и сами номинации. Семь номинаций – это лучший показатель в премии, и я заслуженно поздравляю.

Надеюсь, что эта компания будет стараться оправдывать ожидания потребителей и в будущем, и в следующем году мы будем радоваться доступности цен в «Евроопте».

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-12

Пока покупатели крупнейшего белорусского ритейлера ежедневно кладут в корзины любимые товары, «Евроопт» пополнил свою корзину сразу семью наградами. Высшая из них – Гран-при в категории «Услуги», причем уже третий год подряд.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-15

Кроме Гран-при услуг, «Евроопт» стал победителем в номинациях «Сеть магазинов формата «у дома», «Сеть супермаркетов» и «Сеть гипермаркетов». Оценили по достоинству и собственную торговую марку «Бабушкина кухня», выпускающую крупы, и Gusto – в номинации «Замороженные овощные смеси».

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-18

Свою награду забрал и лучший онлайн-гипермаркет страны «Е-доставка». Без него сегодня многие просто не могут представить свою жизнь, ведь это возможность доставить товары в любой населенный пункт. Сервис охватывает всю территорию нашей страны, и благодаря ему ассортимент столичного супермаркета сегодня доступен и жителям глубинки. Для многодетных мам, людей преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями «Е-доставка» – незаменимый помощник.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-21

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
Каждый день покупки в магазинах торговой сети «Евроопт» делают более миллиона жителей всех регионов нашей страны. Мы благодарны нашим покупателям за выбор, благодаря которому «Евроопт» уже третий год подряд становится «Народной маркой», завоевывая Гран-при услуг. Именно вы – тот импульс, который заставляет нас двигаться вперед. Мы счастливы работать для вас и радовать вас, наши дорогие покупатели.

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-24

Да и не стоит скрывать: премия «Народная марка» – мечта любого бренда. Ее рейтинг – это осознанный выбор людей, которые называют любимые товары и услуги. Современный торговый сервис, только качественные товары, доставка в любой уголок Беларуси и честные цены – все это торговая сеть «Евроопт». Это выбор белорусов. А на народную любовь «Евроопт» всегда отвечает взаимностью.

*На правах рекламы

Победитель семи номинаций. «Евроопт» третий раз подряд завоевал Гран-при «Народной марки»-27

# Реклама # общество # Алена Устинович # Егор Хрусталев # Фотофакт

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