Переговоры в Сочи. Что обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новости Беларуси. Ровно 20 лет назад был подписан Договор о создании Союзного государства. Подписи под документом поставили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин, тем самым положив начало интеграционным процессам на евразийской территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После будет Таможенный союз, сейчас – Евразийский экономический. Но все же сначала было Союзное государство. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. По словам белорусского лидера, этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства.

«На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», – подчеркнул Президент Беларуси. Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства Президент России отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

К дням рождения и особенно к юбилейным датам принято подводить итоги. Так получилось, что в нашем случае не столько итоги, сколько ревизию того, что было сделано в союзном строительстве за два десятка лет. Ну и как без задела на будущее – правительства двух стран больше полугода работали над дорожными картами в различных областях, чтобы в них интеграцию углубить. На сколько и на каких условиях? Корреспондент Евгений Пустовой продолжит.

Так встречают друзей. В день переговоров в Сочи улыбалась даже погода. Переговоры в канун юбилея о будничных вопросах интеграции провели не с видом на Красную площадь, а на вершины Кавказского хребта.

Александр Ивановский, политический аналитик:

Этот блок касается в значительной степени экономических вопросов. И я бы сказал, что он очень мощный. Не думаю, что даже Европейский союз может похвастаться таким обилием документов. Евгений Пустовой, корреспондент:

Юбилейный год в отношениях между Минском и Москвой оказался непростым. Сначала белорусскую «Дружбу» отравила «грязная» российская нефть. Затем в Кремле вдруг или наконец-то вспомнили об интеграционных идеалах. Понятно, дружба с Беларусью – это не война в Сирии или не конфликт на юго-востоке Украины и не санкции против европейских производителей. Приносит только положительные очки для российского руководства. И даже без телевизионной подпитки. Но для нашей страны ближе во всех отношениях государства тоже нет. Но вместо безграничных возможностей появляются барьеры.

Петр Петровский, политолог:

Россия – очень большая страна. Имеются различные финансово-промышленные группы со своими интересами, которые не всегда соответствуют интеграционным желаниям. Надо идти на уступки в энергетической сфере, надо снимать те барьеры, которые существуют, надо преодолевать протекционизм, который нарушает саму логику интеграции.

Стены непонимания зачастую проломить сложно – слишком крепкие они вокруг Кремля. Да и различных сил там больше, чем куполов на соборе Василия Великого. От встречи в Сочи ждали чего угодно. Но не повернуться ли страны друг к другу спиной? Не повернулись. Евгений Пустовой:

Президенты не скрывали своих эмоций, как и планов по дальнейшей интеграции. Уже давно определись и определили домашнее задание своим правительствам: разработать 31 дорожную карту. Группа Крутого-Орешкина справилась наполовину. Поэтому наш недавно назначенный первый вице-премьер Дмитрий Крутой затягивает потуже галстук, а его тезка и российский коллега сцепил руки в замок. Разжимать все спорные моменты похоже опять придется главам государств. Об этом накануне, не стесняясь, заявил Дмитрий Медведев. Встреча Румаса и Медведева в Сочи. О чём говорили премьеры?

Президенты двух стран в очередной раз сели за стол переговоров, к которым небывалый информационный ажиотаж. Действительно, свет в зале для переговоров погас: прессы было столько, что кто-то из коллег задел выключатель. Обстановку разрядил белорусский лидер. Впрочем, белорусская сторона чаще всего вносит ясность в союзнические отношения. Ничего не просим и не диктуем – только конструктивные предложения. Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

Евгений Пустовой:

Позиция Беларуси – мировая практика. В ЕС размер не имеет значения. Хотя и наша Беларусь не такая уж и маленькая – 14-я по счету в Европе. Хоть золотник не мал, но дорог для огромной России. В военно-политической сфере – бесспорно. Осталось принять, что и в экономической – тоже. Как и планировалось, переговоры длились почти шесть часов. Что называется, не отводя глаз обсуждали и дорожные карты, и объемы нефтегазовых поставок. А это, как известно, предновогодняя традиция.

Максим Орешкин, министр экономического развития России:

По целому ряду направлений – по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка – мы на самом деле достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены. С точки зрения дальнейших действий на экспертном уровне начинаем детальную проработку тех указаний, которые получили. Евгений Пустовой:

Министр Орешкин демонстрировал журналистам хорошее настроение. Мол, все как надо. Но у нас есть и свой крепкий орешек в переговорах с российской стороной. Это Владимир Семашко. Посылы белорусского посла всегда аргументированы. Сначала предстоит унифицировать налоговое законодательство, а затем решить вопросы компенсации издержек из-за налогового маневра. Это произойдет в ближайшие два года.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации:

По нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объеме. Надо пересмотреть формулы ценообразования на нефть, которые существуют сегодня между нашими НПЗ – это Мозырский НПЗ и «Нафтан» – с одной стороны и с другой стороны нефтяными компаниями российскими. Развязки есть, что дает определенные гарантии, что в следующем году наши НПЗ должны пройти безболезненно и решить эти проблемы и отработать так, как положено. В любом случае приемлемый выход правительства обязаны найти. Дедлайн – 20 декабря. В общем, решения еще впереди. Петр Петровский:

То, что к 20-летию Союзного государства никто из сторон не желал подписывать соглашение ради подписания, ради ритуальщины, чтобы отрапортовать: «Смотрите, мы выполнили, подписали», это говорит только об одном: что и Беларусь, и Россия заинтересованы в реальных соглашениях, которые реально мы хотим выполнить.