Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

За 6 часов диалога удалось, что называется, сблизить позиции сторон по многим направлениям, в том числе по самым сложным вопросам: нефти и газу. Белорусский лидер в Сочи озвучил нашу четкую и известную позицию. Основа интеграции – равные условия.

Новости Беларуси. Встреча закончилась, работа над интеграционными дорожными картами продолжается. Накануне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению президентов, итоги двух союзных десятилетий правительства изучают еще с лета. За это время группа Крутого-Орешкина подготовила программу действий по углублению интеграции. Всего – 31 дорожную карту.

Половина документов до вчерашней встречи оставалась несогласованной. Решение лидеров – работу над спорными моментами продолжить. Уже с 9 декабря указания начнут прорабатывать эксперты, затем к процессу подключатся правительства. Времени немного. Примерный дедлайн – 20 декабря, когда президенты Беларуси и России встретятся в Санкт-Петербурге.