Как будет развиваться «Беларусьфильм»? Узнали у министра культуры

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Какие вы видите перспективы развития «Беларусьфильма»? Скажу откровенно, мы с ними пытались завязаться на съемках сериала. У нас не получилось.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь.

Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:

Еще завяжемся, не переживайте.

Александр Осенко:

Мы очень в этом заинтересованы, но на самом деле опыт других стран, даже постсоветских, начинали с малого и развили на самом деле индустрию телесериалов. И это работает.

Руслан Чернецкий:

Благодаря этому, собственно говоря, и мы-то стали медийными. Благодаря российским сериалам, вот этим самым, которые на ВГТРК идут.

Александр Осенко:

Вот как министр, куда направить вы хотите «Беларусьфильм»?

Руслан Чернецкий:

Я хочу его направить на более коммерческое существование, потому что все-таки, как ни крути, фильм – это все равно продукт, который должен продаваться. Мы сейчас говорим не о сериалах, сериалы снимаются по заказу тех же телеканалов, понятное дело, что они продаются. Нужно создать условия для того, чтобы вам выгодно было снимать на площадях, на мощностях «Беларусьфильма». Для этого нужно сделать кое-какие шаги. Уже подвижки есть. Какое-то осознание начинает приходить, что нужно быть все-таки немножечко гибче в этом во всем. Что касается полного метра, каждый фильм от начала работы с идеей, я уже не говорю со сценарием, с синопсисом, начиная от синопсиса, заканчивая его дистрибьюцией, должен быть постоянно во внимании киностудий и продюсеров, которые этим фильмом занимаются. Для того чтобы нам их продавать, они должны быть интересны. Они будут интересными, только если они будут качественными.