Прямой эфир

Сколько студентов зачислят на первый курс, узнали у завкафедрой БГМУ

16 июня 2025 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
У абитуриентов сейчас большой интерес к медицинским специальностям?

Сколько студентов зачислят на первый курс, узнали у завкафедрой БГМУ-2

Роман Лукашов, заведующий кафедрой фармацевтической химии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:
Да, действительно к медицинским специальностям, как, в принципе, во все времена, интерес очень высокий. В том числе высокий интерес к нашему Белорусскому государственному медицинскому университету. Это ведущий наш медицинский университет в стране. Набор на подготовку врачей, провизоров у нас самый большой. В 2025 году мы набираем более тысячи студентов на первый курс – именно белорусов. Не говоря уже об иностранных гражданах, которых мы планируем набрать около 600 человек.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Высшее образование в Беларуси # БГМУ

Другие новости рубрики

Все новости
Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников
16 июня 2025 14:18

Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом
16 июня 2025 14:16

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом

Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта
16 июня 2025 14:15

Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта