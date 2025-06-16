В 2025 году БГМУ планирует набрать 80 % целевиков – о популярных специальностях поговорили с завкафедрой

Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Медицинские специальности являются лидерами по набору среди студентов-целевиков. Как вы считаете, с чем это связано?