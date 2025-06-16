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В 2025 году БГМУ планирует набрать 80 % целевиков – о популярных специальностях поговорили с завкафедрой

16 июня 2025 15:29
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Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Медицинские специальности являются лидерами по набору среди студентов-целевиков. Как вы считаете, с чем это связано?

В 2025 году БГМУ планирует набрать 80 % целевиков – о популярных специальностях поговорили с завкафедрой-2

Роман Лукашов, заведующий кафедрой фармацевтической химии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:
В 2025 году наш университет планирует набрать 80 % целевиков на все наши специальности. Целевикам предоставляется государством первое рабочее место. На самом деле, это очень важно. Особенно в медицинской системе образования. Потому что у нас предусмотрена интернатура, которая позволяет подкорректировать какие-то навыки, полученные студентом в вузе. Затем распределение или, для целевиков, направление на работу. Пять лет для врача – это всего лишь закрепление каких-то навыков, приобретение умений.

В 2025 году БГМУ планирует набрать 80 % целевиков – о популярных специальностях поговорили с завкафедрой-4

Юлия Алексеюк:
Такой задел на будущее. Уже после окончания университета они знают четко, где будут работать. Какая специальность все-таки в топе у целевиков?

Роман Лукашов:
В топе у целевиков, как и на общем конкурсе – это, конечно, стоматология. На втором месте – фармация.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Высшее образование в Беларуси # БГМУ

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