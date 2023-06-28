«Ярко будут обсуждать». Вот как можно использовать мобильные телефоны на уроках

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Насчет телефонов. Я считаю, да, нужно ограничивать, но в разумных пределах. Я как учитель-практик, который два года преподавал историю, могу сказать, что телефон можно использовать и во благо на уроке, чтобы дети занимались на уроке. Каким образом? Одна из задач учебного предмета «История» – грамотное умение поиска информации, в том числе исторической, и анализ этой информации. Мы должны учить детей этому. Учитель, грамотно используя телефон на уроке, может учить этому детей, иначе они будут учиться дома этому.
Евгений Пустовой, СТВ:
Значит, открываем деструктивные каналы и анализируем?
Алексей Товстыка:
Нет. Учитель должен грамотно учить.
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это можно использовать, но не каждый урок. Например, можно играть в интеллектуальную игру. Это очень интересно. Сделать интеллектуальную игру, квиз, ссылку сбросить, дети сами регистрируются, отвечают на вопросы, решают. И они видят конкуренцию, они играют.
Ольга Мацука, председатель студенческого самоуправления факультета организации здорового образа жизни Полесского государственного университета:
Мы все находимся в социальных сетях, мы там сидим, читаем новости. И мы четко смотрим, какая информация нам нужна, какая – нет. В школьной программе мы также можем использовать гаджеты для благих намерений. Мы можем показывать ребятам видео, они намного интереснее воспринимают, смотрят, допустим, на биологии. Они посмотрят какое-то видео и потом так же ярко будут обсуждать.
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