«Ярко будут обсуждать». Вот как можно использовать мобильные телефоны на уроках

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Насчет телефонов. Я считаю, да, нужно ограничивать, но в разумных пределах. Я как учитель-практик, который два года преподавал историю, могу сказать, что телефон можно использовать и во благо на уроке, чтобы дети занимались на уроке. Каким образом? Одна из задач учебного предмета «История» – грамотное умение поиска информации, в том числе исторической, и анализ этой информации. Мы должны учить детей этому. Учитель, грамотно используя телефон на уроке, может учить этому детей, иначе они будут учиться дома этому. Евгений Пустовой, СТВ:

Значит, открываем деструктивные каналы и анализируем? Алексей Товстыка:

Нет. Учитель должен грамотно учить.