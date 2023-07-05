Азарёнок о змагарах: им плевать, где вы работаете. Они будут с радостью убивать, жечь, расшвыривать по мусоркам
Слова напутствия офицерам от Президента – важнейшее событие. Сегодня идет не только внешняя, но и внутренняя война, сам образ человека, служащего Родине, пытаются деформировать и уничтожить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто противостоит белорусской государственности сегодня и такие ли у них светлые лица?
Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Отгремел праздничный салют. Белорусы провозгласили здравицу в честь воли и силы, в честь державы своей, в честь великих предков, которые тысячи лет поливали землю кровью, чтобы мы сейчас родились и мирно жили. И снова в бой.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Нет больше той любви, ежели кто положит душу свою за други своя. Сегодня Президент провожал в большой ратный путь офицеров – выпускников силовых вузов. И сказал важнейшие слова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Офицерская служба всегда тяжела, но, по-моему, учеба – это самый тяжелый период в жизни любого человека. Как мне кажется. И еще раз хочу поздравить вас с этим великим праздником, дни, которые мы празднуем. На наше поколение тяжелая доля досталась (подробнее здесь).
Григорий Азаренок:
А ведь даже не с перестройки, еще с 1960-х годов, сначала тихонько, а потом во все рожно нам начали навязывать либеральное пойло: «Войн больше не будет, термояд есть и ладно. Зачем танки, БТРы и снаряды? Разоружайся, конвергенция, вон, глядите, 100 сортов колбасы, а зачем армия? Давай контрактную, жрите, расслабляйтесь, воняйте, разлагайтесь. Только твой комфорт имеет значение!» Европа, Европа, престиж и тачки. Человек – жующее, блюющее, пьющее, спящее существо.
Так и вырастили антилюдей. Жвачных животных. И жвачные животные захотели себе жвачной власти. Постройте нам скотный двор и уберите вот этих вот, в форме, куда подальше.
Бесчувственные, инфернальные, подлые существа, люди низа, люди дна, подонки. Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни министр транспорта Беларуси. И вот оно, нутро поганой дряни.
Как с Людой мы сейчас до эфира говорили, жалко, 46 лет человеку, все такое. Можно много тут обсуждать, это очень большая тема общечеловеческая. Но я сказал: одним преступником меньше. Для меня это так сегодня.
– А я сразу сказала, блин, может он все-таки не так как-то… А потом мы вспомнили штрафы какие давали.
– Да какие штрафы, какая разница, даже если он цветами весь обросший и пах Chanel. Есть такие духи? Какая разница? Человек занимает пост при вот этом диктаторе.
Григорий Азаренок:
И тут вновь стоит обратиться к чиновникам. Им плевать, где вы работаете. Хоть в транспорте, хоть в торговле, хоть в экологии, хоть в ЖКХ. Они будут с радостью убивать, жечь, вырезать глаза, расшвыривать по мусоркам. Номер «я ни в чем таком не участвовал» не прокатит. Они будут резать и насиловать на глазах родных и близких, а хитроумные Шрайбманы, Чахлые и Алексиевичи еще с улыбочкой обоснуют это тонкими кружевами словес.
Абсолютно убежден: уродство политических убеждений, демократия головного мозга всегда сопряжены с уродством внешним и моральным. Посмотрите на лица всей этой ходящей и разговаривающей ротами психбольницы. Они же дегенераты! Они извращенцы. И они это политически и культурно обосновывают. Потому так ненавидят норму. Потому так желают навязать свое уродство всем. Уже несвежее видео, но очень характерное. Катехизатор. Просветитель. Светлые твары пратэсту.
Работаю в минском кафедральном костеле преподавателем катехизиса. Гомосексуалист.
Короче говоря, такой тут траходром получился, можно меня тут положить. Хватает места.
Призывал в комментариях к насилию, к межнациональной розни, убийству сотрудников силовых структур и их семей. Являюсь гомосексуалистом. Также хочу сказать, что изготавливал порнографические материалы, которые отправлял несовершеннолетним посредством сети Интернет. Прошу о снисхождении, раскаиваюсь в этом.
Григорий Азаренок:
Вот что они навязывают. Вот что они несут на штыках. Педофилы, мотольки, педерасты, алексиевичи, тихановские, сифилитики, лохушки. Думаете, случай единственный? Вот свеженькое.
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Так званы вольны хор. Вот кастрат-спявак на митинге против Батьки и силовиков. А вот он рассылает свои телеса детям. Вот восхищается такой же скотиной и ублюдком – Анри Леви, и что он у нас представляет? Регент хора в церкви ЕХБ, евангельские христиане-баптисты, «Свет Евангелия» и преподавал музыку в баптистской семинарии.
Все вы еретики и извращенцы. Все вы дети блудной смердящей Европы, все вы скотобаза, все вы оруэлловские перевертыши, злобные гомункулы, ходящий смрад, шмонящий серой и гнилью, которая сочится у вас из всех щелей. Вас нельзя хоронить в земле, ибо грунтовые воды осквернятся. Только костер инквизиции и опричный меч остановят молот ведьм. А передовой отряд мировой гнили – нацистская нечисть. Оцените похороны всушника. Посмотрите, с кем идет бой.
Григорий Азаренок:
Это у них такая молитва на кладбище. Воинство смерти. Молитва, где ни слова нет о Боге. Они взрастили это сатанинское государство. Потом извращенцы и этих бешеных сожрут. Но сначала – пускай подыхают и убивают детей.
Но в Беларуси выпускаются офицеры. Воинство солнечное. Верное памяти предков. Воинство Христово. С богоизбранным Главнокомандующим. И перед ними падут знамена ада. В бой, воины! Лицо врага не видно, но он повсюду. Он вокруг нас каждый день. Стреляет леностью, косностью, тупостью, жадностью, бюрократизмом, очковтирательством, саботажем, либерализмом, предательством. Ведите против него непрерывную контрбатарейную борьбу. Просто сравните два видео. Вот этих замогильных нациков и воинство Христа. И поймете, где правда.