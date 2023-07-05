Азарёнок о змагарах: им плевать, где вы работаете. Они будут с радостью убивать, жечь, расшвыривать по мусоркам

Слова напутствия офицерам от Президента – важнейшее событие. Сегодня идет не только внешняя, но и внутренняя война, сам образ человека, служащего Родине, пытаются деформировать и уничтожить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто противостоит белорусской государственности сегодня и такие ли у них светлые лица? Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Отгремел праздничный салют. Белорусы провозгласили здравицу в честь воли и силы, в честь державы своей, в честь великих предков, которые тысячи лет поливали землю кровью, чтобы мы сейчас родились и мирно жили. И снова в бой. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Нет больше той любви, ежели кто положит душу свою за други своя. Сегодня Президент провожал в большой ратный путь офицеров – выпускников силовых вузов. И сказал важнейшие слова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Офицерская служба всегда тяжела, но, по-моему, учеба – это самый тяжелый период в жизни любого человека. Как мне кажется. И еще раз хочу поздравить вас с этим великим праздником, дни, которые мы празднуем. На наше поколение тяжелая доля досталась (подробнее здесь).

Григорий Азаренок:

А ведь даже не с перестройки, еще с 1960-х годов, сначала тихонько, а потом во все рожно нам начали навязывать либеральное пойло: «Войн больше не будет, термояд есть и ладно. Зачем танки, БТРы и снаряды? Разоружайся, конвергенция, вон, глядите, 100 сортов колбасы, а зачем армия? Давай контрактную, жрите, расслабляйтесь, воняйте, разлагайтесь. Только твой комфорт имеет значение!» Европа, Европа, престиж и тачки. Человек – жующее, блюющее, пьющее, спящее существо. Так и вырастили антилюдей. Жвачных животных. И жвачные животные захотели себе жвачной власти. Постройте нам скотный двор и уберите вот этих вот, в форме, куда подальше. Бесчувственные, инфернальные, подлые существа, люди низа, люди дна, подонки. Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни министр транспорта Беларуси. И вот оно, нутро поганой дряни.

Как с Людой мы сейчас до эфира говорили, жалко, 46 лет человеку, все такое. Можно много тут обсуждать, это очень большая тема общечеловеческая. Но я сказал: одним преступником меньше. Для меня это так сегодня.

– А я сразу сказала, блин, может он все-таки не так как-то… А потом мы вспомнили штрафы какие давали.

– Да какие штрафы, какая разница, даже если он цветами весь обросший и пах Chanel. Есть такие духи? Какая разница? Человек занимает пост при вот этом диктаторе.

Григорий Азаренок:

И тут вновь стоит обратиться к чиновникам. Им плевать, где вы работаете. Хоть в транспорте, хоть в торговле, хоть в экологии, хоть в ЖКХ. Они будут с радостью убивать, жечь, вырезать глаза, расшвыривать по мусоркам. Номер «я ни в чем таком не участвовал» не прокатит. Они будут резать и насиловать на глазах родных и близких, а хитроумные Шрайбманы, Чахлые и Алексиевичи еще с улыбочкой обоснуют это тонкими кружевами словес. Абсолютно убежден: уродство политических убеждений, демократия головного мозга всегда сопряжены с уродством внешним и моральным. Посмотрите на лица всей этой ходящей и разговаривающей ротами психбольницы. Они же дегенераты! Они извращенцы. И они это политически и культурно обосновывают. Потому так ненавидят норму. Потому так желают навязать свое уродство всем. Уже несвежее видео, но очень характерное. Катехизатор. Просветитель. Светлые твары пратэсту.

Работаю в минском кафедральном костеле преподавателем катехизиса. Гомосексуалист.

Короче говоря, такой тут траходром получился, можно меня тут положить. Хватает места.

Призывал в комментариях к насилию, к межнациональной розни, убийству сотрудников силовых структур и их семей. Являюсь гомосексуалистом. Также хочу сказать, что изготавливал порнографические материалы, которые отправлял несовершеннолетним посредством сети Интернет. Прошу о снисхождении, раскаиваюсь в этом. Григорий Азаренок:

Вот что они навязывают. Вот что они несут на штыках. Педофилы, мотольки, педерасты, алексиевичи, тихановские, сифилитики, лохушки. Думаете, случай единственный? Вот свеженькое. Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале. Так званы вольны хор. Вот кастрат-спявак на митинге против Батьки и силовиков. А вот он рассылает свои телеса детям. Вот восхищается такой же скотиной и ублюдком – Анри Леви, и что он у нас представляет? Регент хора в церкви ЕХБ, евангельские христиане-баптисты, «Свет Евангелия» и преподавал музыку в баптистской семинарии.

Все вы еретики и извращенцы. Все вы дети блудной смердящей Европы, все вы скотобаза, все вы оруэлловские перевертыши, злобные гомункулы, ходящий смрад, шмонящий серой и гнилью, которая сочится у вас из всех щелей. Вас нельзя хоронить в земле, ибо грунтовые воды осквернятся. Только костер инквизиции и опричный меч остановят молот ведьм. А передовой отряд мировой гнили – нацистская нечисть. Оцените похороны всушника. Посмотрите, с кем идет бой.