«Люди приходили за знаниями». Студентка БГУ поделилась опытом учёбы в Германии

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Екатерина Дейко, студент Белорусского государственного университета:

Расскажу про свой опыт. Я обучалась в Германии, где вообще не было школьной формы. И дети прекрасно учились, прекрасно знали, что такое деловой стиль. Они, когда надо, одевались так, как от них требовалось. Например, мы ходили в банк – все были в деловом. В школе мы одевались, как хотели. Просто это было адекватно. Майки сплошные, штаны длинные. Это понятно.

Евгений Пустовой, СТВ:

Были же рекомендации какие-то?

Екатерина Дейко:

Каждый одевался, как хотел. Это подчеркивало индивидуальность.