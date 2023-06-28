«Люди приходили за знаниями». Студентка БГУ поделилась опытом учёбы в Германии

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Екатерина Дейко, студент Белорусского государственного университета:
Расскажу про свой опыт. Я обучалась в Германии, где вообще не было школьной формы. И дети прекрасно учились, прекрасно знали, что такое деловой стиль. Они, когда надо, одевались так, как от них требовалось. Например, мы ходили в банк – все были в деловом. В школе мы одевались, как хотели. Просто это было адекватно. Майки сплошные, штаны длинные. Это понятно.
Евгений Пустовой, СТВ:
Были же рекомендации какие-то?
Екатерина Дейко:
Каждый одевался, как хотел. Это подчеркивало индивидуальность.
Евгений Пустовой:
Ну в топике или шортиках вы не приходили на занятия английского языка?!
Екатерина Дейко:
Было такое. Но люди приходили за знаниями. Это ведь самое главное в школе. Школа должна поддерживать людей в том, чтобы они чувствовали себя комфортно.
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