«Есть уникальный контакт». Учитель высказался, почему телефона на уроке всё-таки не должно быть

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

Я вырос в довольно состоятельной семье, и есть один нюанс. Мне родители дали первый телефон в восьмом классе, а так я прошагал от и до без телефона. И это сделало меня скользким как угря! Потому что на уроке, пока все списывали, я был вынужден думать свой башкой. Вот что важно: это заставляет тебя думать, у тебя нет готового решения.

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

В Великобритании узнали статистику. После отмены телефонов на 6 % увеличилась успеваемость. Отстающие ребята в два раза начали лучше учиться. Это серьезный факт, который нужно учитывать.