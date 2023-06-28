«Есть уникальный контакт». Учитель высказался, почему телефона на уроке всё-таки не должно быть

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Я вырос в довольно состоятельной семье, и есть один нюанс. Мне родители дали первый телефон в восьмом классе, а так я прошагал от и до без телефона. И это сделало меня скользким как угря! Потому что на уроке, пока все списывали, я был вынужден думать свой башкой. Вот что важно: это заставляет тебя думать, у тебя нет готового решения.
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
В Великобритании узнали статистику. После отмены телефонов на 6 % увеличилась успеваемость. Отстающие ребята в два раза начали лучше учиться. Это серьезный факт, который нужно учитывать.
Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Все на самом деле очень просто. Есть 45 минут, за которые ребенку надо донести материал. За эти 45 минут в образовательном процессе есть учитель и учащийся. Больше ничего не должно быть. И личный телефон, который отвлекает, нарушает эту связь между учителем и учениками, должен отсутствовать. Учащиеся могут дома, могут после урока открыть любой учебник, любую образовательную программу, фильмы посмотреть документальные. Но 45 минут, когда есть уникальный контакт – учитель и учащийся – ничего не должно этому мешать.
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