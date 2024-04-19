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Учёные выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь

19 апреля 2024 16:11
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По одной из версий происхождения человека, наши дальние предки вышли на сушу из океанских глубин. И точно доказано, что морская вода вполне может заменить человеческую кровь, рассказали в программе «В поисках истины». По составу эти две жидкости очень похожи.

Учёные выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь-1

В период Великой Отечественной войны, когда в госпиталях наблюдался недостаток донорской крови, раненым солдатам часто переливали разбавленную морскую воду, которую доставляли в лечебные учреждения бочками. Это и дало толчок развитию трансфузиологии.

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# Здоровье # общество

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