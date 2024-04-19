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Когда Минск полностью перейдёт на подземные источники водоснабжения?

19 апреля 2024 16:15
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Перевод Минска на подземные источники водоснабжения – тема долгоиграющая. В разные годы назывались разные сроки. Но свет в конце туннеля реально забрезжил, когда планы стали частью государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассказали в программе «В поисках истины».

Когда Минск полностью перейдёт на подземные источники водоснабжения?-1

Сергей Сычик, директор Научно-практического центра гигиены, кандидат медицинских наук:
Если говорить о Минске, то вы знаете, что у нас треть населения города пользуется поверхностным источником, после определенной очистки, обеззараживания воды. К 2025 году планируется, что все население города Минска перейдет на подземное.

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# Водоснабжение # общество

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