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Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления

19 апреля 2024 14:20
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О внешнем облике столицы, чистоте, наружной рекламе, оформлении города к праздникам поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Впереди крупное государственное событие – Всебелорусское народное собрание. Мы уже видим, что Минск прихорашивается, готовится к нему. Приоткройте секрет, расскажите, каким будет оформление столицы к ВНС.

Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления-1

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:
В оформлении мы применили цвета национальной символики. Во-первых, это красиво, сочетание нашего белорусского национального флага. Во-вторых, мы туда обязательно разместили значок члена Всебелорусского народного собрания. Ну, и, конечно, атрибуты государственности – герб, флаг и все, что подчеркивает важность и государственность этого мероприятия.

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях – читать здесь.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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