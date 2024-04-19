Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Впереди крупное государственное событие – Всебелорусское народное собрание. Мы уже видим, что Минск прихорашивается, готовится к нему. Приоткройте секрет, расскажите, каким будет оформление столицы к ВНС.

О внешнем облике столицы, чистоте, наружной рекламе, оформлении города к праздникам поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:

В оформлении мы применили цвета национальной символики. Во-первых, это красиво, сочетание нашего белорусского национального флага. Во-вторых, мы туда обязательно разместили значок члена Всебелорусского народного собрания. Ну, и, конечно, атрибуты государственности – герб, флаг и все, что подчеркивает важность и государственность этого мероприятия.