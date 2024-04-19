Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое

Сегодня и питьевая, и минеральная газированная вода пользуются огромным спросом. Ее легко можно отыскать как в аптеке, так и на полках супермаркетов. К слову, воду насыщают углекислым газом не просто так, а для того, чтобы сохранить ее полезные свойства. Таким образом производитель избегает попадания кислорода в бутылку при ее длительном хранении. В противном случае соли под воздействием О 2 выпадают в осадок и такая вода может навредить.

Открытую бутылку не храните больше 48 часов, тем более в теплом месте или под солнечными лучами. Из пластика начинают выделяться ядовитые вещества, которые сразу попадают в воду. И если есть возможность, берите воду в стеклянной бутылке.