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Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое

19 апреля 2024 16:05
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Сегодня и питьевая, и минеральная газированная вода пользуются огромным спросом. Ее легко можно отыскать как в аптеке, так и на полках супермаркетов. К слову, воду насыщают углекислым газом не просто так, а для того, чтобы сохранить ее полезные свойства. Таким образом производитель избегает попадания кислорода в бутылку при ее длительном хранении. В противном случае соли под воздействием О2 выпадают в осадок и такая вода может навредить.

Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое-1

Открытую бутылку не храните больше 48 часов, тем более в теплом месте или под солнечными лучами. Из пластика начинают выделяться ядовитые вещества, которые сразу попадают в воду. И если есть возможность, берите воду в стеклянной бутылке.

Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое-4

Анна Роенкова, врач-терапевт, диетолог:
Проблема бутилированной воды в пластике. То есть не в самой воде, составе, а в пластике, в котором содержится бисфенол А, который очень сильно воздействует на гормональную систему и в том числе вызывает аутоиммунное заболевание. Например, на пластиковой бутылочке очень часто можно найти треугольник и в этом треугольнике будет цифра. И самой безопасной считается, когда есть цифра 5. Она разрешена даже в производстве детской пластиковой посуды. Но лучше всего, конечно, выбрать стеклянную бутылку, перестраховаться и даже для детей использовать стеклянную посуду либо керамическую и так далее.

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# Здоровье # общество

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