«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города

На 2024-й у столичных властей амбициозные планы по благоустройству города, в том числе дизайнерские решения входных групп, которые предложат для реализации всем субъектам хозяйствования. Каждое предприятие выберет свое цветочное решение, при этом их объединит единая концепция. Какими будут зеленые зоны для отдыха, узнали корреспонденты СТВ.

Жители Первомайского района принимают участие в акции «Зеленый двор вместе». С каждым годом инициатива становится более масштабной. Так, за пять лет в Минске высажено более 38 тысяч деревьев и около 250 тысяч кустарников.

К слову, весеннюю кампанию по благоустройству жители столицы поддерживают не только в рамках субботников. 6 апреля в Беларуси прошел единый день озеленения. На берегу Слепянской водной системы появилась аллея из 55 ив. Несмотря на дождливую погоду, по всей стране акция объединила более 10 тысяч человек.

Такие мероприятия ежегодно нужно проводить, потому что озеленение – это эстетика, красота нашего города, чистый воздух для детей и взрослых. И просто прогуляться вечером, посмотреть такую красоту.