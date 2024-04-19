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«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города

19 апреля 2024 15:33
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На 2024-й у столичных властей амбициозные планы по благоустройству города, в том числе дизайнерские решения входных групп, которые предложат для реализации всем субъектам хозяйствования. Каждое предприятие выберет свое цветочное решение, при этом их объединит единая концепция.

Какими будут зеленые зоны для отдыха, узнали корреспонденты СТВ.

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города-1

Жители Первомайского района принимают участие в акции «Зеленый двор вместе». С каждым годом инициатива становится более масштабной. Так, за пять лет в Минске высажено более 38 тысяч деревьев и около 250 тысяч кустарников.

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города-4

К слову, весеннюю кампанию по благоустройству жители столицы поддерживают не только в рамках субботников. 6 апреля в Беларуси прошел единый день озеленения. На берегу Слепянской водной системы появилась аллея из 55 ив. Несмотря на дождливую погоду, по всей стране акция объединила более 10 тысяч человек.

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города-7

Такие мероприятия ежегодно нужно проводить, потому что озеленение – это эстетика, красота нашего города, чистый воздух для детей и взрослых. И просто прогуляться вечером, посмотреть такую красоту.

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города-10

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Наша страна становится зеленее и в прямом, и в переносном смысле. Становится больше зеленых насаждений в наших городах. Процент озелененности, экологическую норму приобретает все больше и больше населенных пунктов.

Подробности в видеоматериале.

# Озеленение # общество # Андрей Худык # Наталья Надольская

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