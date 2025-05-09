Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся

Марат Марков, министр информации Беларуси:

У нас есть главный критерий, который сегодня определяет: человек ты или нет. Те, кто пришли сегодня, те, кто придет к памятникам во всей республике, те, кто придет к военным памятникам во всей Европе, во всем мире, – это те люди, которые действительно понимают, насколько важно, чтобы был мир, чтобы не повторилось то, что было 80 лет назад. Именно эта память будет оберегать нас до тех пор, пока мы будем помнить. Президента вы слушаете, он неоднократно это повторял. Как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся, этого нельзя допустить.

Представители госорганов, трудовые коллективы, многие приходят семьями, чтобы передать эстафету памяти будущим поколениям. У обелиска Победы не только белорусы: гости из разных стран также приходят к этому месту мужества и скорби нашего народа.

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