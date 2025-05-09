Парады, кинопоказы и театрализованные шествия – как в Беларуси отметят 9 Мая

Брест. Все дороги 9 мая будут вести в Брестскую крепость-герой. Россыпь алых цветов к месту самых кровопролитных боев, и шествие «Беларусь помнит» объединит сердца потомков-победителей. Но прежде жителей и гостей города соберет парад по улице Ленина. Ретротехника и современные образцы вооружения, которые защищают город сегодня, впервые представят публике раритетный «вагон-теплушку» – именно на таких возвращались солдаты домой в 1945 году. Вечером брестчан ждет масштабный концерт в самом сердце легендарной цитадели «На языке нот о Великой Победе» – до первых залпов праздничного фейерверка.

С самого утра в атмосферу праздника окунется Могилев. Его главной точкой, от которой зажгутся все огни праздника, станет парад наследников Победы. Будут работать интерактивные зоны для всех возрастов: военные реконструкции, квесты, арт-пространства. В полдень в холст памяти превратится площадь Единства, где дети раскрасят Великую Победу в яркие цвета, а на Звездной площади сердце города забьется в ритме флешмоба «Победный вальс». Завершит день грандиозный праздничный фейерверк над Днепром! А те, кто будет не готов прощаться с праздником, смогут стать частью ночного автопоказа «Кино на колесах» – киноистории под открытым небом.