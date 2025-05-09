При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа

Почетное имя Победа носят населенные пункты. Один из них находится в Гомельской области. Это символичное и очень дорогое сердцу название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память о героическом прошлом местные жители бережно хранят. Анна Корольчук посетила этот населенный пункт.

Свою летопись Победа ведет около века. В 1910-х годах здесь стоял военный полк. Солдаты знакомились с девушками из соседних деревень, женились и строили новое поселение, имя которому выбрали сами. Боевое крещение поселок пережил в годы Великой Отечественной войны. Тогда же новым смыслом наполнилось и его название.

Степан Новиков, научный сотрудник Гомельского историко-краеведческого музея:

В октябре 1943 года, еще до начала Гомельско-Речицкой операции, в рамках эпизода битвы за Днепр, поселок Победа был также освобожден частями Советской армии. Мы вместе с восточным берегом реки Сож, 161 человек погибли при освобождении данного населенного пункта. После освобождения в поселке был размещен полевой госпиталь.