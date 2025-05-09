Прямой эфир

При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа

09 мая 2025 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почетное имя Победа носят населенные пункты. Один из них находится в Гомельской области. Это символичное и очень дорогое сердцу название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память о героическом прошлом местные жители бережно хранят. 

Анна Корольчук посетила этот населенный пункт.

При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа-2

Свою летопись Победа ведет около века. В 1910-х годах здесь стоял военный полк. Солдаты знакомились с девушками из соседних деревень, женились и строили новое поселение, имя которому выбрали сами. Боевое крещение поселок пережил в годы Великой Отечественной войны. Тогда же новым смыслом наполнилось и его название.

При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа-4

Степан Новиков, научный сотрудник Гомельского историко-краеведческого музея:
В октябре 1943 года, еще до начала Гомельско-Речицкой операции, в рамках эпизода битвы за Днепр, поселок Победа был также освобожден частями Советской армии. Мы вместе с восточным берегом реки Сож, 161 человек погибли при освобождении данного населенного пункта. После освобождения в поселке был размещен полевой госпиталь.

При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа-6

Сегодня в поселке Победа около 500 домов. Здесь живут люди, которые бережно хранят память о героях.

Подробности – в сюжете.

# Великая Отечественная война # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся
09 мая 2025 12:07

Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х
09 мая 2025 12:04

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х

Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны
09 мая 2025 12:00

Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны