Как отбирали собак для участия в параде 9 Мая в Минске? Познакомились с одной из четвероногих участниц
В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.
Екатерина Забенько и Сергей Прохоров на связи.
Минск празднует День Победы. Яркой кульминацией праздника станет военный парад. Впервые в парадном строю вместе с четвероногими питомцами пройдут военнослужащие Кинологического центра Вооруженных Сил.
В студии – представители Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси.
Сергей Прохоров, СТВ:
Как проходила подготовка? Наверное, идти в одном строю с четвероногим помощником – это не так-то и просто?
Валерий Рык, начальник Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:
В течение полутора месяцев мы проходили подготовку очень серьезно, в течение пяти дней собаки вместе со своими вожатыми ежедневно тренировались то на строевом плацу Минской военной комендатуры в рамках общегарнизонных тренировок, а также на строевом плацу Кинологического центра.
Сергей Прохоров:
Каким новым навыкам Альфе пришлось овладеть, чтобы выполнить задачу, которую перед ней поставили?
Валерий Рык:
Прежде всего, идти в одном строю, друг рядом с другом, на таких интервалах. Общее количество людей, к которому наши собаки в таких объемах не приучены. И сильные звуковые раздражители – пушечные залпы, салютные. К выстрелам у нас приучены, но к таким сильным – нет.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как проходил кастинг у собак для такого ответственного мероприятия?
Валерий Рык:
Необходимо было отобрать собак, более уравновешенных по темпераменту, чтобы меньше было суеты и меньше отвлекались на раздражители. Поэтому темперамент, порода. Отобрали в основном немецких овчарок. Поэтому в строю будут идти 10 немецких овчарок.
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