Как отбирали собак для участия в параде 9 Мая в Минске? Познакомились с одной из четвероногих участниц

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.

Сергей Прохоров, СТВ: Как проходила подготовка? Наверное, идти в одном строю с четвероногим помощником – это не так-то и просто?

Валерий Рык, начальник Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:

В течение полутора месяцев мы проходили подготовку очень серьезно, в течение пяти дней собаки вместе со своими вожатыми ежедневно тренировались то на строевом плацу Минской военной комендатуры в рамках общегарнизонных тренировок, а также на строевом плацу Кинологического центра.

Сергей Прохоров:

Каким новым навыкам Альфе пришлось овладеть, чтобы выполнить задачу, которую перед ней поставили?

Валерий Рык:

Прежде всего, идти в одном строю, друг рядом с другом, на таких интервалах. Общее количество людей, к которому наши собаки в таких объемах не приучены. И сильные звуковые раздражители – пушечные залпы, салютные. К выстрелам у нас приучены, но к таким сильным – нет.