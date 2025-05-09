О чём писали газеты 22 июня 1941 года? Рассказываем, как появились первые новости о нападении фашистов

Александр Меженный, ведущий: 22 числа газеты вышли напечатанные накануне, там как раз таки была информация о гастролях театров, там было много информации о мирной жизни, а потом все вдруг поменялось. Как эти первые дни войны были отражены в работе газеты?

Олег Усачев, редактор отдела писем издательского дома «Беларусь сегодня»:

Вот у нас газета за 22 июня 1941 года, ни слова о войне. Даже по названиям, по заголовкам материалов можно понять, что страна не собиралась воевать ни с кем. МХАТ выступал в Минске, выполнили полугодовой план, накануне 20-летнего юбилея Белгосуниверситета, торговля во время уборочной, предприятие по переработке грибов и ягод – в общем, все о мирной жизни, о войне – ничего. Но уже 23 июня выходит экстренный выпуск «Советской Белоруссии» о том, что началась война. Именно тогда было опубликовано выступление Молотова радийное, в котором прозвучала фраза, ставшая крылатой и вошла в нашу историю, что называется, навеки. Она звучала так: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Впервые прозвучала эта фраза 23 июня на страницах «СБ» и во всех советских газетах.