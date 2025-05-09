Прямой эфир

О чём писали газеты 22 июня 1941 года? Рассказываем, как появились первые новости о нападении фашистов

09 мая 2025 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Олег Усачев, редактор отдела писем издательского дома «Беларусь сегодня».

Александр Меженный, ведущий:
22 числа газеты вышли напечатанные накануне, там как раз таки была информация о гастролях театров, там было много информации о мирной жизни, а потом все вдруг поменялось. Как эти первые дни войны были отражены в работе газеты?

О чём писали газеты 22 июня 1941 года? Рассказываем, как появились первые новости о нападении фашистов-2

Олег Усачев, редактор отдела писем издательского дома «Беларусь сегодня»: 
Вот у нас газета за 22 июня 1941 года, ни слова о войне. Даже по названиям, по заголовкам материалов можно понять, что страна не собиралась воевать ни с кем. МХАТ выступал в Минске, выполнили полугодовой план, накануне 20-летнего юбилея Белгосуниверситета, торговля во время уборочной, предприятие по переработке грибов и ягод – в общем, все о мирной жизни, о войне – ничего. Но уже 23 июня выходит экстренный выпуск «Советской Белоруссии» о том, что началась война. Именно тогда было опубликовано выступление Молотова радийное, в котором прозвучала фраза, ставшая крылатой и вошла в нашу историю, что называется, навеки. Она звучала так: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Впервые прозвучала эта фраза 23 июня на страницах «СБ» и во всех советских газетах.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Олег Усачев # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа
09 мая 2025 12:11

При освобождении этого посёлка погибли более 160 человек – побывали в деревне Победа

Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся
09 мая 2025 12:07

Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х
09 мая 2025 12:04

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х