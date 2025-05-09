Есть версия, что его эскиз начертили на бинтах – история монумента на площади Победы
В каждом уголке страны мемориалы, улицы и названия городов увековечивают подвиг героев Великой Отечественной войны. Сегодня в стране около 9 000 памятников и захоронений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они входят в военно-исторические маршруты, экскурсии, но главное – являются святым местом поклонения погибшим, вечным напоминанием о том, как бесценен мир.
Об истории величественного обелиска на минской площади, которая носит гордое имя Победы, материал Эллы Маркевич.
В центре проспекта Независимости в Минске величественно возвышается площадь Победы. Это больше, чем просто место на карте – символ стойкости и нерушимой памяти, объединяющей поколения.
Элла Маркевич, корреспондент:
У одноименного обелиска особая история. Его создали архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король. Существует версия, что сама идея монумента родилась еще в 1942 году, когда раненый Заборский находился в госпитале. Там же он на бинтах начертил эскиз монумента. И уже через 12 лет – как раз к 10-й годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – его идея и воплотилась в граните.
Обелиск, взмывающий в небо на высоту 38 метров, венчает орден Победы. На четырех гранях постамента – бронзовые горельефы. Свыше полусотни образов – солдаты и офицеры, партизаны и мирные жители. А четыре венка, опоясывающие мемориал, символизируют фронты, освобождавшие нашу страну от фашистских оккупантов. В 1961 году у монумента был зажжен Вечный огонь. Многочисленные делегации, туристы, семьи приходят сюда почтить подвиг поколения победителей. Каждый замирает в своих мыслях, словно отдавая личную минуту молчания в знак благодарности за мирное небо.
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