Есть версия, что его эскиз начертили на бинтах – история монумента на площади Победы

В каждом уголке страны мемориалы, улицы и названия городов увековечивают подвиг героев Великой Отечественной войны. Сегодня в стране около 9 000 памятников и захоронений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они входят в военно-исторические маршруты, экскурсии, но главное – являются святым местом поклонения погибшим, вечным напоминанием о том, как бесценен мир. Об истории величественного обелиска на минской площади, которая носит гордое имя Победы, материал Эллы Маркевич.

В центре проспекта Независимости в Минске величественно возвышается площадь Победы. Это больше, чем просто место на карте – символ стойкости и нерушимой памяти, объединяющей поколения.

Элла Маркевич, корреспондент:

У одноименного обелиска особая история. Его создали архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король. Существует версия, что сама идея монумента родилась еще в 1942 году, когда раненый Заборский находился в госпитале. Там же он на бинтах начертил эскиз монумента. И уже через 12 лет – как раз к 10-й годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – его идея и воплотилась в граните.