Чем удивит Витебщина в 2025-м и как выстроено сотрудничество с РФ – разговор с Александром Субботиным

Как в Витебской области идут дела в сельском хозяйстве, в промышленности и как проходит Год благоустройства – об этом и не только. Алеся Иванова поговорила с губернатором Витебской области Александром Субботиным в программе «Неделя» на СТВ.

Алеся Иванова:

Витебская область очень плотно сотрудничает с нашим главным партнером, Россией. Расскажите, с какими областями, регионами наиболее тесно выстроено это взаимодействие и в каких областях?

Александр Субботин:

Действительно, у нас товарооборот достиг в прошлом году 5,5 миллиардов долларов. Удивительно для меня, что дальние регионы показали динамику в 24-м году более успешную, чем близлежащие, может, из-за того, что там мы начинали с небольшой статистической базы. На примере экспорта: в полтора раза вырос экспорт у нас на Дальний Восток, в южные регионы – Кубань, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный округ.

Но традиционно, конечно же, основной потребитель наших товаров и нашего сотрудничества – ближайшие регионы: Ленинградская область, Московская область и, конечно же, Смоленск и Псков – тут у нас самое тесное сотрудничество. Очень много проектов во всех сферах – и в образовании, и в науке, и в торговле, и в организации совместных производств. Даже в АПК с этого года начинаются такие более тесные проекты. У нас многие даже проекты производственные (заводы) имеют несколько цехов или юридических лиц на территории Российской Федерации и на территории Республики Беларусь. Тем самым, имея два якоря и там, и там, они вроде и стягивают наши страны еще плотнее, но и используют преференции либо России, либо Беларуси.