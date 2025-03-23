Субботин рассказал, какие современные технологии сегодня внедряются в сельхозпредприятия

Как в Витебской области идут дела в сельском хозяйстве, в промышленности и как проходит Год благоустройства – об этом и не только Алеся Иванова поговорила с губернатором Витебской области Александром Субботиным в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Помимо основных подходов к высеву, к обработке почвы и так далее, у нас активно задействуется безотвальная обработка почвы. Мы пробуем на нескольких местах strip-till, no-till, то есть это такой подход, когда без поворота пласта земли семена заделываются прямо на нужную глубину. Это способствует профилактике сухого периода, засухи и растения вырастают.

Основная ставка на цифровизацию. Мы четко отцифровываем каждое поле, тоже определяем. У нас есть несколько колледжей и предприятий, которые полностью перекладывают все на цифру для более точного земледелия. И эти поля уже могут возделываться как беспилотной техникой, так и с помощью дронов. То есть определяют, где и в каком состоянии растение, и сами решают уже, где больше подкормить растения, обработать и так далее. Это позволяет экономить средства защиты растений, удобрения, вносить их более адресно, точечно и повышать эффективность. Поэтому эти все вещи также идут. Идут не только в ВПК. Здесь очень плотный комитет по земле, они полностью отцифровывают, переводят в цифру, чтобы потом было легче новые цифровые технологии осваивать следующим, кто придет работать на эту землю.