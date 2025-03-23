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«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов

23 марта 2025 17:19
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В Витебской области в прошлом году завершили 11 инвестпроектов. Среди них – завод по выпуску подъемников. Практически вся продукция этого предприятия (примерно 90 %) идет на экспорт. А настоящей гордостью на заводе считают самый высокий гидроподъемник в СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-2

Агрогородок Будилово. До ближайшего крупного населенного пункта несколько десятков километров. Живет здесь порядка 200 человек. Казалось бы, глубинка, но теперь со своим неповторимым шлейфом. Именно здесь рождаются душистые ноты: от трюфеля до лаванды. Вот уже третий год успешно работает предприятие по производству ароматизаторов.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-4

Марина Кишкурно, корреспондент:
В эти минуты на предприятии идет подготовка сырья для мелкой фасовки в розничную торговлю. Жаль, что камера не передает запах, ведь сегодня в работе ароматизатор «шоколад».

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-6

«Один район – один проект», но второе дыхание для регионов. С реализацией президентской программы на заводе запахло еще и перспективами. Трудиться пришли местные, и это одна из ключевых задач, которую решает эта грандиозная экономическая инициатива – сдерживать отток населения трудоспособного возраста. В агрогородке Будилово создано более 10 новых рабочих мест. Одно из них занял Сергей – в фабричной команде почти со дня основания.

Сергей Телепков, мастер производства пищевых ароматизаторов:
Я занимаюсь выпуском пищевых ароматизаторов. Бывает молочный, бывает шоколадный, бывает кофейный. У нас существует порядка 60 наименований.

Владельцы агрокомпании Александр и Яна переехали из Москвы. Для организации производства бизнесменам предложили на выбор несколько зданий. Предприимчивый семейный тандем остановился на бывшей школе, которую под проект отдали бесплатно. 

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-8

Марина Кишкурно:
Из школьного коридора попадаем в кабинет иностранного языка. Сегодня на этой карте можно рисовать географию поставок уникальных пищевых ароматизаторов. 

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-10

Спрос вынуждает расширяться. Скоро здесь запустят дополнительный цех, ведь ни одно современное пищевое производство не обходится без ароматизаторов.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-12

Александр Клубков, директор предприятия по производству пищевых ароматизаторов:
На данный момент могу констатировать, что мы производим продукцию сами, работаем практически со всеми крупными предприятиями пищевой отрасли, кондитерами. Особенно это актуально в рамках и нынешней ситуации импортозамещения. Мы делаем продукцию не хуже, а где-то, может, даже и лучше, чем раньше, например, у европейцев.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-14

Реализация программы позволяет инвесторам не толпиться в крупных городах, а заглядывать за пределы столицы и областных центров, ведь там тоже в тренде импортозамещение.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-16

Татьяна Жданович, заместитель председателя Бешенковичского районного исполнительного комитета:
Для каждого района очень важно создание новых предприятий и производств, особенно для таких маленьких, как наш Бешенковичский район. Необходимо привлечение инвестора. И у нас такая возможность есть. У нас ежегодно формируются календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот, куда включается перечень неиспользуемого имущества.

«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов-18

Марина Кишкурно:
Поговорим о высоком. Эти подъемники производят на витебском предприятии. Продукция популярна не только внутри страны. Порядка 90 % идет на экспорт.

Большому кораблю – большое плавание. «Титан» – самый высокий в Европе подъемник. Его планка – дома в 25 этажей. Этот великан производится только в северном регионе. В числе постоянных покупателей – строительные и энергетические компании, а также спасатели. За специфической во всех смыслах техникой буквально выстроилась очередь. Чтобы удовлетворить спрос, надо расширять производство. В этом и помогла программа «Один район – один проект». Она и стала катализатором дальнейшего развития.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси

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