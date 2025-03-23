«Один район – один проект». Как государство решает проблему оттока рабочих рук из регионов

В Витебской области в прошлом году завершили 11 инвестпроектов. Среди них – завод по выпуску подъемников. Практически вся продукция этого предприятия (примерно 90 %) идет на экспорт. А настоящей гордостью на заводе считают самый высокий гидроподъемник в СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Агрогородок Будилово. До ближайшего крупного населенного пункта несколько десятков километров. Живет здесь порядка 200 человек. Казалось бы, глубинка, но теперь со своим неповторимым шлейфом. Именно здесь рождаются душистые ноты: от трюфеля до лаванды. Вот уже третий год успешно работает предприятие по производству ароматизаторов.

Марина Кишкурно, корреспондент:

В эти минуты на предприятии идет подготовка сырья для мелкой фасовки в розничную торговлю. Жаль, что камера не передает запах, ведь сегодня в работе ароматизатор «шоколад».

«Один район – один проект», но второе дыхание для регионов. С реализацией президентской программы на заводе запахло еще и перспективами. Трудиться пришли местные, и это одна из ключевых задач, которую решает эта грандиозная экономическая инициатива – сдерживать отток населения трудоспособного возраста. В агрогородке Будилово создано более 10 новых рабочих мест. Одно из них занял Сергей – в фабричной команде почти со дня основания. Сергей Телепков, мастер производства пищевых ароматизаторов:

Я занимаюсь выпуском пищевых ароматизаторов. Бывает молочный, бывает шоколадный, бывает кофейный. У нас существует порядка 60 наименований. Владельцы агрокомпании Александр и Яна переехали из Москвы. Для организации производства бизнесменам предложили на выбор несколько зданий. Предприимчивый семейный тандем остановился на бывшей школе, которую под проект отдали бесплатно.

Марина Кишкурно:

Из школьного коридора попадаем в кабинет иностранного языка. Сегодня на этой карте можно рисовать географию поставок уникальных пищевых ароматизаторов.

Спрос вынуждает расширяться. Скоро здесь запустят дополнительный цех, ведь ни одно современное пищевое производство не обходится без ароматизаторов.

Александр Клубков, директор предприятия по производству пищевых ароматизаторов:

На данный момент могу констатировать, что мы производим продукцию сами, работаем практически со всеми крупными предприятиями пищевой отрасли, кондитерами. Особенно это актуально в рамках и нынешней ситуации импортозамещения. Мы делаем продукцию не хуже, а где-то, может, даже и лучше, чем раньше, например, у европейцев.

Реализация программы позволяет инвесторам не толпиться в крупных городах, а заглядывать за пределы столицы и областных центров, ведь там тоже в тренде импортозамещение.

Татьяна Жданович, заместитель председателя Бешенковичского районного исполнительного комитета:

Для каждого района очень важно создание новых предприятий и производств, особенно для таких маленьких, как наш Бешенковичский район. Необходимо привлечение инвестора. И у нас такая возможность есть. У нас ежегодно формируются календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот, куда включается перечень неиспользуемого имущества.