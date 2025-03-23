«Кого мы должны бояться? Придут – получат». Как проходит посевная у самой границы с Украиной

В приграничье в поля уже вышла аграрная техника, и это самое лучшее подтверждение и самое большое наше достижение, что в Беларуси все идет своим чередом с заботой о будущем. Для программы «Неделя» на СТВ наша съемочная группа отправилась на южные рубежи, чтобы в этом еще раз убедиться.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Наверное, поля ваши – ближайшие к украинской территории?

Леонид Михалков, тракторист сельскохозяйственного предприятия «Заря Полесья»:

Ну да, у нас туда 4 километра – Украина, туда, по прямой. И с той стороны 4 километра, а мы в углу получаемся.

Алена Сырова:

И вот эти поля – самые последние наши аграрные?

Леонид Михалков:

Ну, да. Это граница.

Алена Сырова:

Что тут выращивают обычно?

Леонид Михалков:

Зерновые, кукуруза.

Алена Сырова:

А сейчас? У нас на дворе конец марта – вы уже в полях на такой серьезной технике.

Леонид Михалков:

Почему? Уже давно в поля заходим, потеплело. Весна ранняя в этом году, чуть-чуть заморозки – это не считается.

Алена Сырова:

С 2022 года, когда события в Украине начались, ваша работа как-то изменилась, на вашей работе сказалось это?

Леонид Михалков:

Нет, мы на своей земле. Кого мы должны бояться? Тем более все армию прошли – все знаем, что это такое. Придут – получат.