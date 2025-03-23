По следам сожжённых деревень. Поговорили с очевидцами немецкой оккупации

Геноцид белорусского народа – одна из самых страшных страниц не только в нашей истории, но и в истории человечества. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас в Беларуси продолжают расследование военных преступлений, совершенных оккупантами в годы Великой Отечественной. По последним данным, на нашей территории гитлеровцы организовали более 500 лагерей смерти, провели свыше 180 крупных карательных операций, полностью или частично сожгли более 12 тысяч населенных пунктов. Такого масштаба бедствия не знала ни одна страна.

Анастасия Дубинка, очевидец:

Все село оцепили пулеметами кругом. И сказали, чтобы никто никуда не шел. Начали собирать мужиков. Там сарай был, и тех мужиков, их 50 или 100 было, кто их знает. А потом запалили хлева.

Следующей осенью Анастасия Яковлевна встретит 90-летие, но в ее памяти тот день навсегда. 15 сентября 1942-го. Такое стереть бессильно. Ей было 6, когда небо почернело, а огонь поглотил родную деревню. Анастасия Дубинка:

Стояли в хатах, у кого жили, и на дворе. И немцы стояли и пришли до нас. И на маму говорят: мы залезем на потолок, продерем солому и поставим пулемет. Будет партизан идти, и мы будем бить. Это так партизан у нас много было. Поезда подрывали, стояли, чтобы партизан побить. И наше село из-за этого выбили.

Как водилось тогда, за свои неудачи фашисты мстили. Мстили бездушно, ценой расплаты становились мирные жители. Очереди немецких пулеметов становились многоточием оборванных жизней, а огонь стирал все. Анастасия Дубинка:

Давай сгонять, а село кругом оцеплено с пулеметами. И я пошла морковинку вырвать. Мне есть уже хотелось. Вижу, два мужика бегут спрятаться. Все, застрочил с пулемета немец и их забил.

Тогда выжить удавалось немногим, но в глухих краях Полесья, среди болот и лесов опаленная, пропитанная кровью земля снова дала ростки. И сегодня в центре Бобровичей стоит памятник. На мемориальной доске увековечены 676 имен и фамилий, заживо сожженных местных жителей. И на всех одна дата смерти – 13 сентября 1942 года. Впрочем, нацистская колесница смерти в те дни жестоко прокатилась по округе, всего погибли 1 280 человек. Восстать из пепла суждено было не всем здешним населенным пунктам. Некоторые так и остались черной меткой на карте.