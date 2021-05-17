Чем различаются «Спутник V» и китайская вакцина от коронавируса? Рассказываем просто о сложном

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Расскажите, чем китайская вакцина отличается от российской? Кроме того, что она однокомпонентная.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Она двухкомпонентная. Кирилл Казаков:

Мне говорили о том, что она действует скорее на людей старшего возраста, ее срок действия немножко короче, но она переносится лучше. Это то, что я узнал. Это бытовые разговоры, это не разговоры людей, которые занимаются медициной. Это разговоры людей, которые сидят в очереди, чтобы вакцинироваться.

Александр Тарасенко:

По вакцине производителя Sinopharm Китайской Народной Республики 80 % эффективность. 50 % эффективности и более – это уже результат. Считается, что вакцина действует, имеет эффективность и имеет место на жизнь. По срокам действия китайской вакцины аналогично, как и по «Спутнику», – тоже будет изучаться. В чем более простая применимость? Не требуется минусовая температура хранения, -18 °C, а +2 – +6 °C. В этом уже логистика упрощается, ее сразу можно и до ФАПа. Кирилл Казаков:

Народ часто говорит: «Вы какой вакциной будете прививаться?» – «Российской». – «Российской нет, есть китайская». И все такие: «Нет, китайской не хочу». Как дело обстоит, ходят ли такие слухи?

Раиса Трубенок, врач общей практики, заведующая Мстижской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2:

Есть категория, которая «да, буду прививаться только российской или китайской». Из опыта, что мы делали прививки китайской вакциной, – результат был очень хороший, практически ни побочных действий, ни температуры. Соответственно, сейчас, когда мы регистрируем, ведем запись приглашений на прививку, соглашаются, многие говорят: будем прививаться китайской вакциной.

Кирилл Казаков:

Анатолий Геннадьевич, у меня вопрос такой, опять из бытовых разговоров. Китайская вакцина где-то лучше по той причине, что она была произведена в той стране, в которой появился вирус. Собирая информацию перед программой, это один из вопросов, который задавали: она лучше, потому что китайцы вирус придумали, они против вируса и придумали эту вакцину.