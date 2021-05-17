Чем различаются «Спутник V» и китайская вакцина от коронавируса? Рассказываем просто о сложном
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Расскажите, чем китайская вакцина отличается от российской? Кроме того, что она однокомпонентная.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Она двухкомпонентная.
Кирилл Казаков:
Мне говорили о том, что она действует скорее на людей старшего возраста, ее срок действия немножко короче, но она переносится лучше. Это то, что я узнал. Это бытовые разговоры, это не разговоры людей, которые занимаются медициной. Это разговоры людей, которые сидят в очереди, чтобы вакцинироваться.
Александр Тарасенко:
По вакцине производителя Sinopharm Китайской Народной Республики 80 % эффективность. 50 % эффективности и более – это уже результат. Считается, что вакцина действует, имеет эффективность и имеет место на жизнь. По срокам действия китайской вакцины аналогично, как и по «Спутнику», – тоже будет изучаться. В чем более простая применимость? Не требуется минусовая температура хранения, -18 °C, а +2 – +6 °C. В этом уже логистика упрощается, ее сразу можно и до ФАПа.
Кирилл Казаков:
Народ часто говорит: «Вы какой вакциной будете прививаться?» – «Российской». – «Российской нет, есть китайская». И все такие: «Нет, китайской не хочу». Как дело обстоит, ходят ли такие слухи?
Раиса Трубенок, врач общей практики, заведующая Мстижской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2:
Есть категория, которая «да, буду прививаться только российской или китайской». Из опыта, что мы делали прививки китайской вакциной, – результат был очень хороший, практически ни побочных действий, ни температуры. Соответственно, сейчас, когда мы регистрируем, ведем запись приглашений на прививку, соглашаются, многие говорят: будем прививаться китайской вакциной.
Кирилл Казаков:
Анатолий Геннадьевич, у меня вопрос такой, опять из бытовых разговоров. Китайская вакцина где-то лучше по той причине, что она была произведена в той стране, в которой появился вирус. Собирая информацию перед программой, это один из вопросов, который задавали: она лучше, потому что китайцы вирус придумали, они против вируса и придумали эту вакцину.
Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Она не лучше и не хуже. Китайцы не придумали этот вирус, он природный, это классический переход от зоонозной инфекции к человеку. Вирус животных перешел к человеку.
Что касается китайской вакцины, она отличается от «Спутника V» тем, что «Спутник V» – это векторная вакцина, то есть один белок вируса короны, который вводится в векторе аденовируса. Китайская вакцина – это цельноверионный инактивированный коронавирус. Он убит, этот вирус не способен ни размножаться, ни реплицироваться. Иммунитет он в организме вырабатывает.
А разница в том, что у «Спутника V» иммунитет вырабатывается только на один поверхностный белок этого вируса SARS-CoV-2, а у цельноверионной – на все белки, которые существуют. Здесь включается компонент как гуморального, так и клеточного иммунного ответа. Тем не менее, эффективность векторных вакцин показана гораздо выше, чем у цельноверионных порядка на 10-15 %. Если мРНКовые и векторные вакцины показывают эффективность около 90-95 % (производители завышают, в реальности несколько ниже), то цельноверионные вакцины – это порядка 70-80 %.