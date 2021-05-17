Можно даже поменять внешность. Кто теперь может рассчитывать на защиту государства?

Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война на Ближнем Востоке, а полыхает вся Европа. Мигранты вышли в поддержку Палестины. Пандемия диктует мировой тренд на беспорядки. Сейчас любой мятеж словно зажженная спичка для сухой травы – пожар.

Так начинаются войны. В дыму уличных беспорядков пропадают страны. Так сейчас везде от Северной Африки до Латинской Америки. С уличными хейтерами нигде не церемонятся. В Беларуси мятеж сдерживали обычными щитами и водой. Это была настоящая драка, поэтому порой инструкции из прошлого века просто не работали. Сейчас законодательно прописали условия и пределы применения физической силы, специальных средств и оружия. Теперь у органов внутренних дел есть право применять специальную и военную технику. Юрий Назаренко: только местные органы власти будут определять места для проведения массовых мероприятий

Когда не получилось зажечь страну, начали жечь дома и машины силовиков. ОМОН и бойцов внутренних войск сначала бомбили камнями и арматурой, затем уже через интернет атаковали оскорблениями и угрозами судей, журналистов, патриотов, депутатов, членов избиркомов и госслужащих. Сергей Рачков про закон о государственной защите: он не направлен против граждан, он должен обеспечивать безопасность людей

Отдельная тема – журналисты на массовых мероприятиях. Репортеры должны освещать их, а не координировать. Но хотя это уже обычная практика, когда некоторые люди с удостоверением «Пресса» работают на определенные ведомства чужих стран. «Лишь фиксировать и освещать события». В МВД рассказали, какие правила установили для журналистов на массовых мероприятиях

Сейчас милиционеры при определенных условиях смогут запрещать видеозапись и фотосъемку окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей. В общем, различные «черные книги» и экстремистские Telegram-каналы заметно истощатся.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В этой студии я высказываю свою авторскую и гражданскую позицию, как десятки и сотни блогеров и журналистов. И всю прошлую осень каждый раз с субботнего вечера до понедельника телефон прямо разрывался от угроз и оскорблений. Это самые ярые приверженцы «перамен». Так навязывали новую Беларусь. Теперь уровень политической культуры манкуртов должен заметено подрасти. Уличные похождения направили в правовое русло, исходя из международного опыта.

Теперь чиновники, судьи, журналисты, члены избиркомов и даже их близкие в случае, если им угрожает опасность в связи со служебной деятельностью, могут рассчитывать на защиту государства. Мол, даже внешность поменять можно. МВД: изменения в законе позволят государству обеспечивать защиту не только в отношении госслужащих