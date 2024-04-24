Лукашенко: «От работы первого президента Украины до последнего – все делили, грабили и воровали!»

Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

То, к чему приводит покладистость и безграничное желание «жизни лучше», наглядно видно по Украине, которая сегодня настолько погрузилась в хаос, что, кажется, и сама толком не понимает масштабов трагедии происходящего. Такую «лучшую жизнь» в 2020-м навязывали и нам. Переломный момент для белорусов стал уроком, наглядно дающим понять, кто свой, а кто по другую сторону баррикад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подумать только: цветущая страна, земля плодородная – полтаблицы Менделеева в почве, два моря, шахты, промышленные гиганты. Народ творческий, работящий. Живи, радуйся и богатей. И богатели. Только очень немногие – в лучших традициях демократии по-западноевропейски. Олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы. Олигархи, получив народом созданные богатства, потом захотели и власти. Так всегда бывало и будет. Пошли в политику и начали втягивать в свои разборки бандитов и народ. Сначала поделили, потом начали стрелять друг в друга и пытаться переделить. Так тоже всегда было в истории и так будет.

Понеслись майданы. А к ним уже подключились западные спецслужбы и стали разыгрывать национальную карту. Все это было на ваших глазах. Подбросили нужный образ врага, «виновника бед и нищеты народа» – Россию, а за компанию и нас, белорусов. Мы, видите ли, виноваты.

Цветные революции не возникают и не побеждают на голом месте, я об этом уже говорил не единожды, это надо признать. Там, где народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного, вывести людей на улицы и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно напомнить про счета в зарубежных банках – властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось, и не он виноват один в том, что происходит. На моих глазах – от работы первого президента Украины до последнего – все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал всех, что это плохо закончится. Потому что приходили новые президенты, а народ их ненавидел точно так, как и предыдущих. Этим и закончилось.