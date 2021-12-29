Чего ждать от НАТО в 2022 году и будет ли новая война? Рассуждает Андрей Лазуткин

Новости Беларуси. Уходящий 2021 год начался с обсуждения военных угроз и, к сожалению, завершается не менее тревожно. В отношениях России и США по-прежнему нет определенности, и чем закончится противостояние на границах ОДКБ, пока не ясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как на эти процессы смотрят в НАТО и какая роль у Беларуси – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

На прошлой неделе коллегию Министерства обороны России провели в открытом формате. Путину очень подробно доложили о новом оружии, чтобы друзья из НАТО хорошо услышали. А еще Шойгу дал понять, что любые действия на Донбассе находятся под наблюдением.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Андрей Лазуткин:

Во-первых, зачем сотрудники ЧВК оборудуют позиции на территории жилых домов и социально значимых объектов, то есть больниц и школ? Чтобы ответным огнем эти здания были уничтожены, а потом надо обвинить русских, что они наносят удары по гражданским целям, то есть занимаются геноцидом. И это американская тактика, которая применялась ИГИЛ в Сирии. Они сидели не просто на своих базах, а, например, в школах с детьми в городских районах. Чтобы по ним не наносили удары с воздуха. Это живой щит. Но гораздо важнее сообщение Шойгу о химическом оружии. Можно подумать, что его туда привезли для боевых действий и будут сбрасывать на ополчение. Но это слишком просто для американцев. Как вы знаете, Грузия или Украина – это внеблоковые страны. Для США они бесполезны, это депрессивные регионы, а ресурсы оттуда они просто вывозят. Но эти страны нужны для сдерживания России. И там размещают не только военных – подумаешь, прилетела частная военная компания. Нет. Но во многие республики бывшего Союза вынесены биологические лаборатории, которые нельзя держать на территории США. И что там исследуют, никто не знает. Если бы это было кино, мы бы сказали, что там разрабатывают оружие, чтобы на нас напасть и заразить каким-то штаммом. Но это только в кино все просто. А реально дело в том, что, например, и в Грузии, и на Украине возможно военное решение вопроса, когда Россия при необходимости сможет военной силой занять эти территории. Так бывает. И американцы прикидывают, а как оставить России зараженную, непригодную для жизни местность в случае наступления. Например, в Грузии такая американская лаборатория расположена у границ Южной Осетии. Казалось бы, там же опасно, линия фронта, а вдруг Россия нападет? Так для того и строят.

Игорь Кириллов, начальник управления войск РХБЗ ВС России:

По данным Гиоргадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории. Обратите внимание на слайд четвертый. Американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет, что предусмотрено соответствующим американо-грузинским соглашением от 2002 года, которое находится в открытом доступе в интернете. Хочется обратить внимание на документ, адресованный в Министерство здравоохранения Грузии и подтверждающий уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами. Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства.

Андрей Лазуткин:

И зачем ядерные удары? Биологи-дипломаты все привезут в чемодане, потом организуют утечку и спишут все на русских. Потому что вот же Навальный, Скрипали, химическое оружие – это все есть у России. Мы же это показали на весь мир. А если они применяют химическое, то применят и биологическое, это же русские. И не просто так версию с отравлением Навального продолжают постоянно мусолить. BBC опять спросило об этом Путина.

Владимир Путин, президент России:

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от Прокуратуры Российской Федерации: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот «Новичок», или как его там… Ну ладно, не хотите брать… Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробу, проверим, дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю, как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу. Андрей Лазуткин:

А казалось бы, что переворачивать? В России были очень мягкие выборы, не как у нас. Но почему-то происходят те же процессы, что и здесь. Экстремизм, уголовные дела, политзаключенные, как их называют на Западе. Не потому, что Лукашенко плохой и Путин плохой. А потому что против нас действует один и тот же противник. И мы точно так же, как Россия по Навальному, не можем добиться фактов по самолету Ryanair, по польской приграничной зоне, по убийствам беженцев. На наши запросы не отвечают. И вы могли заметить, что Лукашенко много говорит о суверенитете. Это не означает, что мы какие-то независимые от всех. Так не бывает. Но на нашей территории не будет натовских лабораторий, к которым мы не будем иметь доступа, не будет американских советников в правительстве, которые нам проведут правильные реформы, не будет пусковых установок, про которые мы не будем точно знать, что там – ядерные заряды или обычные. А ведь даже у России был период в 1990-е, когда суверенитета, по сути, не было даже у них.

Владимир Путин:

Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические. Говорил уже публично, еще вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего еще надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего еще?

Андрей Лазуткин:

И все это использовали не для того, чтобы, допустим, дружить, но контролировать. Нет, они тут же создали горячие точки на всей территории бывшего Союза, чтобы Россия разваливалась до конца. Кстати, многие задавались вопросом, а могло ли быть иначе. Если бы дружба со Штатами не закончилась после Ельцина. Так вот посмотрите, как они действуют. Даже Зеленский, который на 100 % лоялен американцам, ничего не контролирует, там специально ослабили власть. И следующий президент, какой бы он ни был, хороший, плохой, он тоже ничего не будет контролировать. Надо, чтобы кто-то другой отдавал команды всем этим инструкторам из НАТО и лабораториям. И получается, что вроде вы президент, у вас гимн, флаг, свой парламент, западная поддержка – только вы ничего не можете сделать. И сегодня это превратилось в устойчивую систему, которую можно поменять только военным путем. Другой возможности для работы по Украине не осталось. Собственно, об этом и говорит Путин. И вот мы уперлись в броню танков. И проводим референдум, где, к примеру, предлагается отметить стремление Беларуси к нейтралитету. Казалось бы, какая разница. Мы же и так в составе ОДКБ с 1993 года. Но тогда, в 1990-е, нейтральный статус был важен. Например, было и есть Движение неприсоединения. И тогда Россия была другой, когда мы вроде в одном блоке, но этот блок контролируют американские советники. И мы пошли туда, где их не было, и нас там приняли. Но сегодня мир снова изменился. И наши военные как никто это хорошо видят. Вот что год назад говорил на Всебелорусском собрании представитель Генштаба.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Двойные стандарты, беспрецедентное давление и санкции объективно ставят препятствие нашему стремлению к нейтралитету, которое закреплено в 18-й статье Конституции. Эти препятствия вынуждают нас защищать наши национальные интересы во всех сферах безопасности, в том числе военной. В современном мире обеспечить свою военную безопасность в одиночку не в состоянии даже геополитические гиганты. Поэтому Беларусь, пока не имея нейтрального статуса, делает ставку на коллективную оборону, активно продвигает мирные инициативы во всех межгосударственных объединениях. Андрей Лазуткин:

А почему ни одно государство, даже Россия, не ощущает себя в безопасности? Потому что сегодня американцы специально не соблюдают никакие соглашения. То есть мы вернулись к методам прямого сдерживания, когда пришлось ставить ракеты на Кубу. Но эта ситуация американцев тоже устраивает, они хотят снова втянуть нас в гонку вооружений, и пока все идет по этому пути. Тут уже очевидно, с кем мы и в каком блоке. Но недавно нам рассказывали, что Лукашенко продался Западу, что он националист, что мы плохой союзник. А когда стало совсем плохо, то Лукашенко изменился и прибежал обратно. Но давайте посмотрим, вот выступление Лукашенко 10 лет назад, когда НАТО провело военную операцию против Ливии.