Чемоданова о проекте «Минская смена»: ребята предлагают то, с чем мы пока не сталкивались

Новости Беларуси. Финансирование лучших разработок и идей талантливой молодежи. В Академии управления участники проекта «Минская смена» пообщались с первым заместителем главы Администрации Президента Максимом Рыженковым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники поделились результатами своей работы. Была возможность задать вопросы. К слову, проект «Минская смена» стартовал осенью 2021 года. Ребята в течение нескольких месяцев проходили обучающие семинары и предлагали собственные проекты по улучшению инфраструктуры столицы. Все они разноплановые: это повышение финансовой и юридической грамотности, а также вопросы, касающиеся экологии, средств массовой информации.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Ребятам предстоит несколько этапов. Но уже можно сказать уверенно, что подобрались очень амбициозные, очень креативные, целеустремленные ребята, любящие свою страну.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Все те проекты, которые сегодня предлагают студенты и непосредственно участники «Минской смены», на самом деле все исключительно касаются жизни столицы. Это новые проекты, это творческие инициативы студентов. И как раз именно сейчас проходит период обсуждения этих проектов. Ребята предлагают то, с чем мы, в общем-то, пока не сталкивались.

Сабрина Савельева, учащаяся колледжа бизнеса и права:

Я участвую в проекте «Минская смена» впервые. Я решила принять участие, потому что мне небезразлична судьба моей родины. И в первую очередь я хочу сделать все возможное, чтобы усовершенствовать Минск. Мой проект направлен на то, чтобы уменьшить количество бездомных животных путем создания приюта и также временной передержки для диких животных.

Павел Питьков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Наша команда нацелена на повышение общей финансовой грамотности населения. У нас, к сожалению, из-за механизмов рыночной экономики, из-за определенного развития нашего государства следуют определенные проблемы в области кредитования, в области, возможно, информирования.