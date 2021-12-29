Почти миллион. В Минске от коронавируса привито более 50% населения

Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привито более половины населения. Это около 925 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета важно достичь 60 % привитых. В декабре в Минске отмечались хорошие темпы вакцинации. В некоторые дни процедуру проходили по 15 тысяч человек. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках. Прививочные пункты работают в метро и крупных торговых центрах. Получить защиту от коронавируса теперь могут и подростки, начиная с 12 лет. Процедура проводится во всех детских поликлиниках.