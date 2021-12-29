«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом

Новости Беларуси. Маленькое новогоднее чудо для большой и дружной семьи. Праздничным настроением, радостными эмоциями и песнями наполнился один из коттеджей в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В детский дом семейного типа в гости к Василию и Елене Пацукевич с подарками приехали сказочные персонажи в компании с первым заместителем губернатора Минской области Сергеем Левковичем. В семье шестеро приемных и трое своих детей. Встреча получилась теплой и творческой. Семья хором спела для гостей песню. Подарки также пришлись ребятам по вкусу. Среди них футбольные мячи, теннисный стол, развивающие игры. Этот год для Пацукевичей особенный – многодетная пара недавно отметила 20 лет совместной жизни.

Юрий Дубень, воспитанник детского дома семейного типа:

Раньше я занимался тяжелой атлетикой, сейчас я решил футболом. Я там подкачался, стал уже сильным и решил на футбол. Конечно, он [мяч – прим. ред.] хороший для меня. Я буду здесь в футбол играть и буду играть в футбол на арене.

– Кто у вас еще дома живет, такие интересные зверушки? Артур Лашкевич, воспитанник детского дома семейного типа:

Черепахи, собаки, коты, шиншиллы, заяц. – И вы все вместе с ними Новый год отмечаете?

– Да.

Сергей Левкович, первый зампредседателя Миноблисполкома:

Всегда приятно приехать в такую семью, где огромное количество детей. И приемных детей, и своих у папы и мамы. Когда они живут одной дружной семьей, улыбаются и смеются. И когда смотришь на их счастливые лица, это очень важно. Хочется, конечно же, принести им хоть какую-то часть этого праздника и волшебство в их дом.