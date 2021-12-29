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«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом

29 декабря 2021 15:47
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Новости Беларуси. Маленькое новогоднее чудо для большой и дружной семьи. Праздничным настроением, радостными эмоциями и песнями наполнился один из коттеджей в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом-1

В детский дом семейного типа в гости к Василию и Елене Пацукевич с подарками приехали сказочные персонажи в компании с первым заместителем губернатора Минской области Сергеем Левковичем. В семье шестеро приемных и трое своих детей. Встреча получилась теплой и творческой. Семья хором спела для гостей песню. Подарки также пришлись ребятам по вкусу. Среди них футбольные мячи, теннисный стол, развивающие игры. Этот год для Пацукевичей особенный – многодетная пара недавно отметила 20 лет совместной жизни.  

«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом-4

Юрий Дубень, воспитанник детского дома семейного типа:  
Раньше я занимался тяжелой атлетикой, сейчас я решил футболом. Я там подкачался, стал уже сильным и решил на футбол. Конечно, он [мяч – прим. ред.] хороший для меня. Я буду здесь в футбол играть и буду играть в футбол на арене.  

«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом-7

Кто у вас еще дома живет, такие интересные зверушки?  

Артур Лашкевич, воспитанник детского дома семейного типа:  
Черепахи, собаки, коты, шиншиллы, заяц.  

– И вы все вместе с ними Новый год отмечаете?  
Да.  

«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом-10

Сергей Левкович, первый зампредседателя Миноблисполкома:  
Всегда приятно приехать в такую семью, где огромное количество детей. И приемных детей, и своих у папы и мамы. Когда они живут одной дружной семьей, улыбаются и смеются. И когда смотришь на их счастливые лица, это очень важно. Хочется, конечно же, принести им хоть какую-то часть этого праздника и волшебство в их дом.  

«Приятно приехать в такую семью». Сергей Левкович поздравил ребят из детдома семейного типа с Новым годом-13

Отметим, Елена Пацукевич продолжает традиции своих родителей, которые также являются воспитателями дома семейного типа в городе на Березине. Всего же в Борисовском районе четыре дома семейного типа.  

# Новый год # общество # Юрий Дубень # Артур Лашкевич # Сергей Левкович # Василий Пацукевич # Елена Пацукевич # Фотофакт

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