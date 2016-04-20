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Борьба с уклонением от уплаты налогов — представитель КГК об изменениях в законодательстве

20 апреля 2016 10:41
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Новости Беларуси. Очередной заслон серым схемам поставит закон. Речь идет о борьбе с лжепредпринимательскими структурами. Уже в пятницу в силу вступит Указ Президента. Буквально на днях в Минске произошло громкое задержание. Игорный бизнес преступники успешно совмещали со лжепредпринимательской деятельностью.

За последние три года удалось установить более тысячи подобных организаций. В их клиентах числилось более девяти тысяч представителей реального сектора экономики. Теперь у предприятий, которые пользовались услугами лжепредпринимательских структур, появляется шанс стать добросовестными налогоплательщиками.

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
Если, допустим, предприятие по незнанию, по ошибке воспользовалось услугами такой лжеструктуры, то оно при получении предписания органов финансовых расследований может самостоятельно исчислить причитающиеся налоги. В этом случае предприятие будет освобождено от штрафных санкций и от привлечения к административной ответственности. В случае несогласия будет действовать Указ №510, то есть проверка будет проводиться в общеустановленном порядке с возможностью обжалования и доказывания своей невиновности в суде.

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Игорь Маршалов

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