ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси анонсирует нововведения в Избирательный кодекс нашей страны. Они могут вступить в силу уже к концу 2022 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко на встрече с активом Минской области, это нужно в частности для проведения единого дня голосования. Он предусмотрен новой редакцией Конституции. В такой день (а по планам это будет последний день февраля 2024 года) одновременно выбираются депутаты в Палату представителей и местные Советы. Кроме того, по словам Игоря Карпенко, потенциальные участники электоральных кампаний смогут повысить свои знания и навыки. Для этого совместно с Академией управления разработан специальный курс.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это люди, которые имеют постоянное место работы, но в период электоральных кампаний они участвуют в качестве членов, председателей, секретарей, заместителей председателей участковых и территориальных комиссий. Поэтому нам необходимо, конечно, эти кадры готовить. Это не только вопросы юридические, но и вопросы психологические, организационно-технические и так далее. Такой курс разработан, и мы надеемся, что с 1 сентября он начнет реализовываться в Академии управления при Президенте. Мы собрали из регионов потребность в таком повышении квалификации.

Особое внимание Игорь Карпенко уделил руководителям областной и районных избирательных комиссий Минской области.