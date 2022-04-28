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ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности

28 апреля 2022 14:03
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Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси анонсирует нововведения в Избирательный кодекс нашей страны. Они могут вступить в силу уже к концу 2022 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-1

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-3

Как рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко на встрече с активом Минской области, это нужно в частности для проведения единого дня голосования. Он предусмотрен новой редакцией Конституции. В такой день (а по планам это будет последний день февраля 2024 года) одновременно выбираются депутаты в Палату представителей и местные Советы. Кроме того, по словам Игоря Карпенко, потенциальные участники электоральных кампаний смогут повысить свои знания и навыки. Для этого совместно с Академией управления разработан специальный курс.

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-6

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Это люди, которые имеют постоянное место работы, но в период электоральных кампаний они участвуют в качестве членов, председателей, секретарей, заместителей председателей участковых и территориальных комиссий. Поэтому нам необходимо, конечно, эти кадры готовить. Это не только вопросы юридические, но и вопросы психологические, организационно-технические и так далее. Такой курс разработан, и мы надеемся, что с 1 сентября он начнет реализовываться в Академии управления при Президенте. Мы собрали из регионов потребность в таком повышении квалификации.

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-9

Особое внимание Игорь Карпенко уделил руководителям областной и районных избирательных комиссий Минской области.

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-12

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности-14

За их активный труд во время подготовки и проведения референдума по вопросам изменений и дополнений в Конституцию они получили благодарности от главы ЦИК.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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