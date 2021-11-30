«Это покупки на последние деньги». Что такое шопоголизм и как его побороть?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Саша, что-нибудь еще точно так же доставляет удовольствие, как покупка новой одежды, нового свитера?
Александра Мытникова, шопоголик:
Конечно, вообще любые покупки, которые для себя любимой – это все огромное удовольствие. Начиная косметикой, заканчивая какими-то причендалами для дома.
Екатерина Забенько:
А нематериальные какие-то вещи приносят такое же удовольствие? Встреча с подругой, не знаю, свидание с парнем.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Прыжок с парашютом?
Александра Мытникова:
Я не экстремальный человек. Это немножко другое.
Екатерина Забенько:
Можно ли заменить? Хочется пойти новую вещь какую-то себе купить, а ты думаешь: «Нет, пойду-ка я, доставлю себе эмоциональное удовольствие». Какое-нибудь другое, от встречи, от общения, от еды, в конце концов?
Александра Мытникова:
Это проблема действительно внутри. Это психологически что-то неправильно во мне построено. Потому что даже вот на встречу с подругой я иду и думаю: «Пошла бы новенькое смотреть».
Екатерина Забенько:
Алина, может быть, придумывает Саша себе проблему? Мне почему-то кажется, что она сама себя накручивает на теме своего шопоголизма.
Алина Журкевич, психолог:
На самом деле это проблемы. И вы очень здорово подметили. А для того, чтобы советы какие-то были, они все не будут работать вообще никак, потому что это единственный источник удовольствия. Это эндорфины. Там выделяется в огромном количестве. И для того, чтобы как бы избавиться от этого, просто себя в рамки зажать, нужно действительно найти какие-то другие источники удовольствия.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Алина, давайте сейчас разберем и сформулируем основные симптомы шопоголизма. Где вот эта грань между болезнью и нормой?
Алина Журкевич:
Как и у любой зависимости, это постоянные мысли о том, чтобы что-нибудь себе купить, единственный источник удовольствия, покупки того, что не нужно. И это покупки на последние деньги, что потом без еды можно остаться. Это основные пункты.
Алена Родовская:
Так вот что делать Саше?
Екатерина Забенько:
По-моему, популярный прием, когда ты просто не берешь с собой в магазин достаточную сумму для того, чтобы тратить все свои деньги.
Алена Родовская:
Но у тебя есть карточка.
Екатерина Забенько:
Карточку тоже можно дома оставить. Но карточка есть в телефоне.
Алина Журкевич:
Это пункты контроля. Составить список четкий.
Светлана Агарвал, певица:
В конце концов, можно вернуться домой, взять карточку, деньги.
Алена Родовская:
Отложить вещь, конечно, да.
Екатерина Забенько:
Хорошо, если отляжет. Мы знаем, как только переступаем порог магазина и часто уже забываем про это вещь, которую так и не купили.
Алена Родовская:
Саша, мы все, что поняли – тебе нужно найти еще какой-нибудь источник удовольствия, который начнет тебе перебивать твою зависимость. Ты пробовала что-нибудь?
Александра Мытникова:
Пробовала. Но, вы знаете, мне так нравится.
Алена Родовская:
Булочки пробовала, пирожки пробовала, тортики пробовала?
Александра Мытникова:
А потом я не влезу в свой любимый свитер.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А пробовала ограничивать себя вот какое-то время, прямо ничего не покупать?
Александра Мытникова:
Пробовала, но плохо закончилось. У меня была депрессия, потому что я поняла, что вот хожу в одном и том же. Какие-то обноски. Мне это не нужно, не нравится, я хочу что-то новенькое.
Екатерина Забенько:
Подождите, я не понимаю. Неужели вот если человеку это доставляет удовольствие, если она не голодает, не теряет друзей, не ущемлена ничем. Человек работает, зарабатывает. Она чувствует себя лучше, когда покупает новую вещь. Она нашла возможность избавляться от старых вещей при всем при этом. Неужели это прямо такой должно быть проблемой для молодой девушки? У нее все еще впереди – отказ от всего ради детей, семьи, мужа.
Алина Журкевич:
Так как вы это сейчас описали – такую идеальную картину – если это не тревожит и не беспокоит, то это нормально, это ок! А Сашу беспокоит, тогда это проблема.
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