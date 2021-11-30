«Это покупки на последние деньги». Что такое шопоголизм и как его побороть?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Саша, что-нибудь еще точно так же доставляет удовольствие, как покупка новой одежды, нового свитера?

Александра Мытникова, шопоголик:

Конечно, вообще любые покупки, которые для себя любимой – это все огромное удовольствие. Начиная косметикой, заканчивая какими-то причендалами для дома. Екатерина Забенько:

А нематериальные какие-то вещи приносят такое же удовольствие? Встреча с подругой, не знаю, свидание с парнем. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Прыжок с парашютом? Александра Мытникова:

Я не экстремальный человек. Это немножко другое. Екатерина Забенько:

Можно ли заменить? Хочется пойти новую вещь какую-то себе купить, а ты думаешь: «Нет, пойду-ка я, доставлю себе эмоциональное удовольствие». Какое-нибудь другое, от встречи, от общения, от еды, в конце концов? Александра Мытникова:

Это проблема действительно внутри. Это психологически что-то неправильно во мне построено. Потому что даже вот на встречу с подругой я иду и думаю: «Пошла бы новенькое смотреть». Екатерина Забенько:

Алина, может быть, придумывает Саша себе проблему? Мне почему-то кажется, что она сама себя накручивает на теме своего шопоголизма.

Алина Журкевич, психолог:

На самом деле это проблемы. И вы очень здорово подметили. А для того, чтобы советы какие-то были, они все не будут работать вообще никак, потому что это единственный источник удовольствия. Это эндорфины. Там выделяется в огромном количестве. И для того, чтобы как бы избавиться от этого, просто себя в рамки зажать, нужно действительно найти какие-то другие источники удовольствия. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Алина, давайте сейчас разберем и сформулируем основные симптомы шопоголизма. Где вот эта грань между болезнью и нормой? Алина Журкевич:

Как и у любой зависимости, это постоянные мысли о том, чтобы что-нибудь себе купить, единственный источник удовольствия, покупки того, что не нужно. И это покупки на последние деньги, что потом без еды можно остаться. Это основные пункты.

Алена Родовская:

Так вот что делать Саше? Екатерина Забенько:

По-моему, популярный прием, когда ты просто не берешь с собой в магазин достаточную сумму для того, чтобы тратить все свои деньги. Алена Родовская:

Но у тебя есть карточка. Екатерина Забенько:

Карточку тоже можно дома оставить. Но карточка есть в телефоне. Алина Журкевич:

Это пункты контроля. Составить список четкий.

Светлана Агарвал, певица:

В конце концов, можно вернуться домой, взять карточку, деньги. Алена Родовская:

Отложить вещь, конечно, да. Екатерина Забенько:

Хорошо, если отляжет. Мы знаем, как только переступаем порог магазина и часто уже забываем про это вещь, которую так и не купили. Алена Родовская:

Саша, мы все, что поняли – тебе нужно найти еще какой-нибудь источник удовольствия, который начнет тебе перебивать твою зависимость. Ты пробовала что-нибудь? Александра Мытникова:

Пробовала. Но, вы знаете, мне так нравится. Алена Родовская:

Булочки пробовала, пирожки пробовала, тортики пробовала? Александра Мытникова:

А потом я не влезу в свой любимый свитер.