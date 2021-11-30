«Сотое платье в шкафу висит ненужное». Когда бесконтрольные покупки уже становится проблемой, рассказала психолог
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
У нас есть психолог Алина. Действительно ли это сходить с ума, рефлексировать на скидке и стараться купить подешевле, когда продавцы предоставляют такую возможность?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Алина, мы больны?
Алина Журкевич, психолог:
Я думаю, нет. Большинство людей хотят получить какую-то выгоду. И если что-то необходимо купить, я думаю, что купить это со скидкой – это вдвойне приятно, конечно. Другое дело в том, что если это покупки какие-то постоянно компульсивные, если они не нужны абсолютно. Сотое платье в шкафу висит ненужное, или если же отдаешь последние деньги на покупки какие-то– то здесь уже надо, конечно… Это считается проблемой.
Алена Родовская:
Светлана, в гардеробе сколько висит одежды, купленной на распродаже, которую вы ни разу на себя не одели?
Екатерина Забенько:
С ценниками есть что-нибудь? Висит?
Светлана Агарвал, певица:
Да, такое есть. Бывает некоторое время просто вот вещь повисит, а потом: «Боже, какая красота!» Но, честно говоря, я к покупке одежды подхожу осознанно. То есть неважно – это «черная пятница» или что. Да, конечно же, скидки очень привлекают. Но когда я захожу в магазин и мне вдруг понравилась вещь – а я люблю вещи дизайнерские, брендовые, они на скидке все равно дорогие – то есть все равно нужно подумать взять или не взять. Но я, естественно, творческая личность, у меня съемки, концерты. И я стараюсь все-таки подбирать вещи так, чтобы они у меня могли и на съемку, и выйти в гости. Конечно, прежде всего о работе думаешь.
Екатерина Забенько:
А нет желания брать с собой стилиста, по умолчанию человека, который скажет: «Нет, не покупай, тебе это не надо. А вот это в гардеробе пригодится, потому что у тебя вот такие тематические съемки и вот такое выступление. Как раз таки надо подождать. Вот это не пригодится, а вот это надо». Нет человека, который такой: «Стоп, вот это берем, вот это отложим на потом»?
Светлана Агарвал:
Честно говоря, практически всегда стараюсь сама выбирать. Потому что если я сама себя комфортно чувствую в этой одежде, то я так себя буду уверенно и вести. Правильно? То есть, если мне скажут: «Свет, ну красиво смотрится на тебе. Вот так выходи». А если у меня самой внутри дисбаланс, я никогда эту одежду не возьму.
У меня нет привязанности к старым вещам. Что можно сделать с одеждой, которую не носишь – подробнее здесь.