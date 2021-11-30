«Сотое платье в шкафу висит ненужное». Когда бесконтрольные покупки уже становится проблемой, рассказала психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

У нас есть психолог Алина. Действительно ли это сходить с ума, рефлексировать на скидке и стараться купить подешевле, когда продавцы предоставляют такую возможность? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Алина, мы больны?

Алина Журкевич, психолог:

Я думаю, нет. Большинство людей хотят получить какую-то выгоду. И если что-то необходимо купить, я думаю, что купить это со скидкой – это вдвойне приятно, конечно. Другое дело в том, что если это покупки какие-то постоянно компульсивные, если они не нужны абсолютно. Сотое платье в шкафу висит ненужное, или если же отдаешь последние деньги на покупки какие-то– то здесь уже надо, конечно… Это считается проблемой. Алена Родовская:

Светлана, в гардеробе сколько висит одежды, купленной на распродаже, которую вы ни разу на себя не одели? Екатерина Забенько:

С ценниками есть что-нибудь? Висит?

Светлана Агарвал, певица:

Да, такое есть. Бывает некоторое время просто вот вещь повисит, а потом: «Боже, какая красота!» Но, честно говоря, я к покупке одежды подхожу осознанно. То есть неважно – это «черная пятница» или что. Да, конечно же, скидки очень привлекают. Но когда я захожу в магазин и мне вдруг понравилась вещь – а я люблю вещи дизайнерские, брендовые, они на скидке все равно дорогие – то есть все равно нужно подумать взять или не взять. Но я, естественно, творческая личность, у меня съемки, концерты. И я стараюсь все-таки подбирать вещи так, чтобы они у меня могли и на съемку, и выйти в гости. Конечно, прежде всего о работе думаешь. Екатерина Забенько:

А нет желания брать с собой стилиста, по умолчанию человека, который скажет: «Нет, не покупай, тебе это не надо. А вот это в гардеробе пригодится, потому что у тебя вот такие тематические съемки и вот такое выступление. Как раз таки надо подождать. Вот это не пригодится, а вот это надо». Нет человека, который такой: «Стоп, вот это берем, вот это отложим на потом»?