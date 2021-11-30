Скидка 90% – правда или фейк? Рассказываем, насколько это выгодно магазинам

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Анжела, к вам вопрос как к профессионалу. Какие масштабы распродаж у нас в Беларуси, что чаще всего покупают? Есть ли уже какие-то цифры, анализы?

Анжела Галустова, заместитель начальника отдела коммерческой службы:

Анализ тут, наверное, по всей Беларуси я не сделаю. Если говорить конкретно по нашему торговому центру, то мы не так давно стали участвовать в этих «черных пятницах». И хочу сказать, что, конечно, учитывая то, что участвуя в этих «черных пятницах», мы тоже приобретаем опыт после прохождения каждой скидки. Все это подвергается тщательному анализу, делаются выводы – что было сделано, что можно было сделать лучше. Ну и с каждым разом у нас это получается лучше и лучше. Алена Родовская:

Это выгодно для ритейла? Анжела Галустова:

Безусловно, это выгодно для ритейла. Алена Родовская:

90 % скидок – это правда или это фейк? Анжела Галустова:

Вы знаете, смотря о какой скидке мы говорим. Видя растяжку «90 %», покупатель должен понимать, что заходя в магазин, там не будет все под минус 90 %. Скорее всего, речь будет идти о паре позиций.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

48-й размер туфель, например. Анжела Галустова:

Абсолютно верно, может быть и такой вариант. Часто такие крупные скидки можно наблюдать, скажем так, у производителей, имеющих собственную розничную сеть. Алена Родовская:

Им легче, получается? Анжела Галустова:

То есть пришло время разгрузить склады, избавиться от неликвида. В таком случае вы можете наблюдать скидку в размере и 80, и 90 %. Алена Родовская:

Я хочу выстроить свое понимание мира, как относиться к тем красочным ярлыкам, которые мы видим на витринах магазинов. 30 % – это выгодная для магазина скидка? Анжела Галустова:

Смотря какую цель преследует магазин. Екатерина Забенько:

Чаще избавиться от ненужного товара или привлечь покупателей. И реклама.

Анжела Галустова:

Это не всегда так. Я не могу сказать за всех, я могу сказать только за тот магазин, в котором работаю я. Если кто-то когда-то был на наших «черных пятницах», то вы обратили внимание, что скидки предоставляются как на отдельные категории товара, так и, скажем так, на весь бренд или на всего поставщика целиком. То есть здесь говорить о ликвидах вообще не представляется возможным. В скидку попадает даже товар, который, скажем так, только сошел с конвейера. Ввязываясь вообще в эту «черную пятницу», принимая решение участвовать в этих распродажах, каждый магазин прежде всего преследует свои определенные цели. Выстраивается некая политика, то есть что мы хотим достигнуть этими скидками. И у каждого магазина она своя. У кого-то это увеличение товарооборота, у кого-то это получение максимальной прибыли, у кого-то она вообще может быть абсолютно иная. Алена Родовская:

То есть имиджевая, например. Анжела Галустова:

Да. Екатерина Забенько:

Самый простой, примитивный вопрос: верить ли чаще всего тем максимальным скидкам, которые предлагает магазин?

Анжела Галустова:

Прежде всего мы готовимся к скидкам, и покупатель тоже должен готовиться к скидкам, если он боится, что здесь кроется какой-то подвох, какой-то обман. Алена Родовская:

Конечно, смотрите, скидка 90 % – отклеиваешь ярлычок, а цена немножко выше. Анжела Галустова:

Я всегда предлагаю покупателям мониторить цены перед скидками. То есть не секрет, что магазин, принимая решение провести скидку, размещает рекламу задолго до проведения этой акции. И у покупателя есть как минимум неделя для того, чтобы подготовиться к этой акции.