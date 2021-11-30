Многие из них даже не видели снега. Как мороз изменил обстановку в центре размещения беженцев?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре появился стационарный медпункт. Он будет открыт круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Подходит к своему завершению 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Он сегодня выдался как никогда морозным. Холоднее, чем сегодня, за три недели нахождения этих людей здесь, наверное, не было. Температура опускалась до минус 4, даже до минус 6. Это для них очень непривычные условия. Многие из них и снега-то у себя на родине не видели. Поэтому эти условия вызвали изменения в их размещении, в их содержании здесь, в логистическом центре.

В первую очередь сегодня была организована дополнительная гуманитарная помощь в виде теплых одеял, 1 000 теплых одеял было выдано беженцам от УВКБ ООН. Их выдавал Белорусский Красный Крест параллельно с продуктовыми наборами, параллельно с военными, которые раздавали горячее питание, горячий чай.

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